El buen tiempo tiene los días contados y la AEMET lo confirma: vuelve el frío invernal a España y no se salva nadie

Vuelve el frío invernal a España y no se salva nadie, el buen tiempo tiene los días contados y la AEMET lo confirma. Será mejor que nos empecemos a preparar con el abrigo y el paraguas, después de unos días en los que quizás hemos tenido que afrontar ciertas peculiaridades, vuelve uno de los fenómenos más intensos de la temporada. El mal tiempo puede acabar siendo una realidad, en especial si tenemos en cuenta todo lo que está a punto de pasar.

Esta temporada, tocará estar preparados para afrontar determinados momentos que pueden acabar siendo los que nos harán volver de nuevo a lo peor de unos días en los que todo puede ser posible. Tendremos que ver llegar este cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando a más de uno. Es hora de apostar claramente por un buen tiempo que tiene los días contados y que nos acabará golpeando con mucha fuerza. La AEMET no duda en confirmar la peor de las previsiones del tiempo posibles, para este inicio de marzo en el que la primavera parece que quedará lejos.

Vuelve el frío invernal y en España no se salva nadie

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, cuando salgamos de casa y veamos que el mal tiempo se ha convertido, de nuevo en una dura realidad. Tendremos que empezar a ver llegar el fin de una etapa en la que el sol ha acabado siendo una realidad.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, ha acabado siendo la antesala de algo más. De un giro radical que puede hacer que estemos muy pendientes de un tiempo que puede acabar siendo la antesala de algo más. De una situación del todo inesperada en un mes de marzo en el que llega la primavera.

Ese sol y esa estabilidad que tenemos por delante puede quedarse en nada, en especial, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Un giro radical que puede acabar convirtiéndose en un inicio de semana de lo más intenso.

España se prepara para un frío que pone los pelos de punta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en esta época del año.

La AEMET confirma que el buen tiempo tiene los días contados

El buen tiempo puede tener los días contados, lo que nos espera en estas próximas jornadas pone los pelos de punta y no es casualidad. Tendremos que empezar a ver llegar un giro radical en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, con la formación de una baja fría aislada entre Canarias y el suroeste peninsular que será protagonista en sucesivas fechas. No obstante, al principio predominarán cielos poco nubosos o despejados, exceptuando en el tercio oriental peninsular, Alborán y zonas de montaña, con nubosidad baja dejando bancos de niebla matinales, y en Galicia, donde un frente dejará cielos cubiertos con precipitaciones en su mitad oeste. Durante la segunda mitad del día la nubosidad irá en aumento, quedando los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país y las precipitaciones se extenderán en forma de chubascos ocasionalmente con tormenta al resto del tercio occidental peninsular, pudiendo ser localmente fuertes. Asimismo también se prevén en la mayor parte de la fachada oriental, Estrecho, entorno del Sistema Central y regiones de la meseta Sur, sin descartar algún chubasco ocasional en otros puntos exceptuando el tercio nordeste y Baleares. Cielos nubosos o con intervalos en Canarias, con la cola de un frente tendiendo a cubrirlos y dejando precipitaciones en la segunda mitad el día, poco probables al sur.

Calima en la mitad sureste peninsular y Baleares».

Los cambios pueden ser difíciles de ver llegar: «Temperaturas máximas en descenso en el extremo occidental peninsular, en aumento en litorales cantábricos, Canarias y Melilla y con pocos cambios en el resto. Mínimas en ascenso en la mitad norte peninsular, locamente notables en el Cantábrico y exceptuando el extremo nordeste con pocos cambios, al igual que resto del país. Heladas débiles en la Ibérica y Pirineo. Viento de flojo a moderado de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán y litorales de Galicia y sureste peninsular, también con rachas muy fuertes en puntos del área cantábrica. Viento moderado de componente norte en Canarias tendiendo a fuerte con rachas muy fuertes».

Las alertas estarán activadas: «Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes en puntos del extremo occidental peninsular. Ascensos notables de las temperaturas mínimas en zonas del Cantábrico. Probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho, Alborán y litorales del sureste peninsular, de componente norte en Canarias y de componente sur en puntos del Cantábrico».