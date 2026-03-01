Sale a la luz la verdadera razón por la que Rodolfo Sancho lleva más de un año sin visitar a su hijo

Después de la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, la situación personal y familiar que rodea el caso sigue despertando el interés del público. Desde agosto de 2024, el joven permanece en la prisión de Surat Thani a la espera de que la justicia tailandesa resuelva el recurso presentado por su defensa, un proceso largo y sin plazos definidos que mantiene en vilo a sus allegados.

En este contexto, la ausencia prolongada de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, ha alimentado rumores y especulaciones durante meses. Ante la proliferación de teorías, el actor ha decidido ofrecer una explicación pública para aclarar los motivos de su decisión de no viajar al país asiático desde hace más de 18 meses.

Las explicaciones de Rodolfo Sancho

Las declaraciones de Rodolfo Sancho se dieron a conocer el pasado domingo en el programa Fiesta, presentado por Emma García en Telecinco. A través del espacio, el actor quiso zanjar las conjeturas y atribuyó su ausencia a compromisos profesionales ineludibles. «El único motivo por el que no voy a Tailandia es que he rodado una serie y he empezado el rodaje de otra», afirmó con rotundidad. Con estas palabras, el intérprete subrayó que su situación responde exclusivamente a cuestiones laborales y negó cualquier circunstancia adicional que le impida viajar.

Rodolfo también desmintió las informaciones que apuntaban a una supuesta deuda en Tailandia que pondría en riesgo su seguridad o la de su ex. «Tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y, por supuesto, en el bienestar de Daniel», añadió, rechazando de forma categórica dichas versiones.

Desde el plató de Emma García, la abogada Carmen Balfagón, integrante del equipo de defensa de Daniel Sancho, respaldó la versión del actor y negó la existencia de amenazas o problemas económicos en Tailandia. «Nadie ha amenazado a Rodolfo. Rodolfo no debe dinero en Tailandia y Silvia tampoco. No es verdad», afirmó. De esta forma, ha intentado zanjar los rumores para pasar página cuanto antes.

Balfagón explicó además que los motivos profesionales esgrimidos por el actor son reales y añadió un componente emocional que ayuda a comprender la dificultad de la situación: «Ir a Tailandia y ver a tu hijo detrás de un cristal es triste». Según detalló, el complejo procedimiento necesario para obtener un vis a vis en el sistema penitenciario tailandés limita las posibilidades de contacto directo, lo que convierte los encuentros en experiencias especialmente duras.

La letrada también lamentó lo que calificó como «una campaña inmerecida contra Rodolfo», señalando que el actor ha afrontado una etapa especialmente difícil, tanto en el plano personal como profesional. «Él lo ha llevado muy mal, se ha encontrado con proyectos que tenía previstos y que después no han salido», añadió con rotundidad.

La condena de Daniel Sancho

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso en Tailandia. La defensa de Daniel Sancho sostiene que los hechos deberían calificarse como homicidio imprudente y no como asesinato, una diferencia sustancial que podría modificar la condena. Con ese objetivo, el equipo jurídico presentó un recurso de más de 400 páginas solicitando la repetición del juicio.

Por el momento, se desconocen los plazos en los que el tribunal tailandés se pronunciará sobre la admisión o rechazo del recurso. A diferencia de otros sistemas judiciales, el del país asiático no establece límites temporales estrictos para la tramitación de este tipo de procedimientos, lo que prolonga la incertidumbre.

Durante esta espera, Daniel Sancho continúa cumpliendo condena en la prisión de Surat Thani, en condiciones que han sido objeto de atención mediática internacional. La distancia geográfica y las barreras administrativas han dificultado el contacto directo con su familia, que, según su defensa, mantiene el apoyo constante desde España.

El apoyo de sus padres

Según cuenta Carmen Balfagón, tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo están centrados en apoyar a su hijo «aunque lo hagan a miles de kilómetros de distancia». Esta forma de acompañamiento, menos visible que las visitas presenciales, responde a las circunstancias personales, profesionales y emocionales que rodean el caso. Es decir, no hay ningún problema entre padre e hijo ni ninguna crisis importante.

La situación ha colocado a la familia en el foco mediático, sometida a un escrutinio constante que, según el entorno del actor, ha contribuido a agravar el desgaste emocional. La combinación de exposición pública, incertidumbre judicial y distancia física configura un escenario complejo en el que cada decisión adquiere una dimensión pública.

Para Rodolfo Sancho, la continuidad de su actividad profesional se ha convertido en un elemento clave para seguir adelante. No sólo porque necesita dinero para sufragar los gastos de su día a día, sino porque le viene bien tener la mente ocupada.