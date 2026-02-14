Silvia Bronchalo confiesa el verdadero motivo por el que se separó de Rodolfo Sancho

Silvia Bronchalo ha dado una entrevista en ¡De Viernes! porque su situación financiera se ha resentido y, tal y como ella misma ha reconocido, necesita dinero para ayudar a su hijo, quien se encuentra en una cárcel de Tailandia debido al asesinato del cirujano Edwin Arrieta. Como era de esperar, uno de los ejes centrales de su intervención ha estado enfocado a Daniel Sancho, pero también ha tenido tiempo de hablar de su ex pareja, el actor Rodolfo Sancho, y ha desvelado el motivo por el que se separó de él.

Uno de los sueños y propósitos de Silvia durante su juventud era ser actriz, profesión que compartió con Rodolfo durante un tiempo. Esto quiere decir que hubo una época en la que caminaron en la misma dirección, pero con el paso de los años sucedieron cosas que les fueron separando poco a poco. Según Bronchalo, uno de los puntos clave fue el salto a la fama de Sancho. El artista triunfó en Al salir de clase y Silvia afirma que la popularidad cambió su carácter.

Silvia Bronchalo en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Yo creo que ahí puede que comenzasen los distanciamientos tanto de la pareja como del núcleo familiar. Se le subió un poco a la cabeza», comenta sobre la aparición de Rodolfo en la mítica serie de televisión. Bronchalo se quedó embarazada con 20 años y estuvo con el padre de su hijo durante una década más, pero finalmente se dio cuenta de que no era feliz a su lado y optó por separarse.

La entrevistada asegura que fue ella la que tomó la decisión y admite que el profeso «no fue fácil» porque se encontró con «muchas discrepancias» que le impedían llegar a un acuerdo con el intérprete. Daniel Sancho era pequeño, pero «sabía que no nos llevábamos bien». Esto hizo que, de una forma u otra, el joven se fuese alejando de ella, hasta el punto que decidió vivir con su padre. «A raíz de la separación nuestra relación empezó deteriorarse y distanciarse hasta el punto en el que no sabía nada acerca de él. Él decidió que quería vivir con su padre y su abuela y se fue».

Los problemas de Silvia Bronchalo

Silvia Bronchalo ha tenido mucho roces con Rodolfo Sancho, hasta el punto que ha estado mucho tiempo sin saber nada de él. Por ese motivo, cuando el actor se puso en contacto con ella para contarle lo que había pasado con su hijo, supo que se trataba de una mala noticia antes de descolgar el teléfono porque, de no ser algo grave, su ex no le habría llamado.

Rodolfo Sancho en un evento. (Foto: Gtres)

Bronchalo recalca que no se siente cómoda hablando de su vida privada, pero ha tenido que dar el paso porque para ella ayudar a su hijo no es una opción, sino una necesidad. Ha explicado que, antes de crimen de Edwin Arrieta, no tenía contacto con él, llevaban años sin hablarse, pero ahora no tiene más remedio que olvidar el pasado y actuar de madre.

La entrevista de Silvia deja en evidencia que Daniel se posicionó con su padre después de la separación y esto hizo que se alejase de su núcleo materno. No obstante, Bronchalo ha recalcado que no tuvo otro remedio que romper con Rodolfo porque «ya no teníamos nada que ver (…) Al final, sientes que no es la persona de tu vida». Ahora, después de su sinceridad, sólo queda esperar a ver cómo reacciona el actor.