La alfombra roja del Festival de Málaga ha marcado esta tarde el espectacular arranque de su 29ª edición, convirtiendo nuevamente a la ciudad andaluza en el epicentro del cine en español. Desde primeras horas de la tarde, los alrededores del Teatro Cervantes de Málaga se llenaron de expectación, cámaras y seguidores del séptimo arte que aguardaban la llegada de actores, directores, creadores de contenido y figuras del panorama audiovisual. La cita inaugural, siempre una de las más esperadas del calendario cultural, dejó también una alfombra roja repleta de estilo, donde la moda volvió a convertirse en protagonista junto al cine.

La gala, conducida por la actriz Kira Miró, dio el pistoletazo de salida a diez días de proyecciones, estrenos y encuentros con el talento del cine español e iberoamericano. Pero antes de que comenzara la ceremonia, la alfombra roja desplegó todo su glamour con la llegada de los invitados, que posaron ante los fotógrafos en una sucesión de estilismos que reflejaron desde la elegancia clásica hasta las apuestas más modernas y arriesgadas. Entre los nombres más esperados de la noche destacó la presencia de la legendaria actriz Carmen Maura, protagonista de la película inaugural, Calle Málaga, dirigida por Maryam Touzani. La intérprete, uno de los grandes iconos del cine español, fue recibida con una cálida ovación a su llegada al teatro. Su aparición en la alfombra azul fue uno de los momentos más fotografiados de la velada, reafirmando su estatus como referente indiscutible del séptimo arte.

Kira Miró en el arranque del Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Junto a ella, numerosas figuras del cine y la televisión desfilaron por la alfombra roja en una noche marcada por el brillo de los flashes. Actrices como Marta Etura, María León, Ivana Baquero o Andrea Duro apostaron por estilismos sofisticados que combinaron tendencias actuales con toques de elegancia atemporal. Vestidos fluidos, cortes minimalistas y una paleta de colores que osciló entre los tonos joya y los clásicos negro y rojo dominaron una alfombra roja que volvió a demostrar el creciente protagonismo de la moda en los grandes eventos cinematográficos.

También los actores aportaron su dosis de estilo a la noche malagueña. Figuras como Álvaro Cervantes, Jorge Sanz, Carlos Bardem o Julián Villagrán optaron en su mayoría por trajes clásicos reinterpretados con detalles contemporáneos, desde chaquetas de terciopelo hasta cortes más relajados que reflejan la evolución del dress code masculino en las alfombras rojas actuales.

Mariano Peña en el arranque del Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Uno de los aspectos más llamativos de esta edición fue la diversidad de perfiles que se dieron cita en el evento. Junto a los nombres consolidados del cine convivieron nuevas generaciones de intérpretes y creadores digitales, como la popular influencer Lola Lolita, que acaparó buena parte de la atención mediática a su paso por la alfombra roja. Este cruce entre industria audiovisual y universo digital refleja el cambio de paradigma que vive el sector del entretenimiento, cada vez más conectado con las redes sociales y los nuevos formatos de comunicación.

La alfombra azul también sirvió para presentar a los miembros del jurado de la Sección Oficial del festival, presidido por la cineasta Jaione Camborda. Junto a ella posaron figuras destacadas del ámbito cultural como la actriz Loreto Mauleón, la directora Belén Funes, el actor y director argentino Gastón Pauls, la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia Daniela Michel, el escritor Santiago Roncagliolo y la escritora Rosa Montero. Su presencia simboliza la dimensión internacional que ha ido adquiriendo el certamen en los últimos años.

Ane Rot en el arranque del Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Tras el desfile de invitados, la gala inaugural continuó en el interior del teatro con actuaciones musicales que pusieron ritmo a la noche. El grupo Sanguijuelas del Guadiana, el cuarteto flamenco Las Migas y la cantante catalana Lia Kali aportaron una banda sonora diversa y vibrante a una ceremonia que celebró tanto el cine como la cultura. Con esta puesta en escena, el Festival de Málaga ha vuelto a demostrar su capacidad para reunir talento, creatividad y estilo en una misma noche. La alfombra azul inaugural no solo anticipó algunas de las tendencias de moda que marcarán la temporada, sino que también confirmó el papel del certamen como uno de los grandes escaparates del cine en español, un espacio donde el glamour y la cultura caminan de la mano cada primavera en la ciudad mediterránea.

