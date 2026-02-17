Mar Flores, Lola Lolita… los VIP se rinden a ‘Los Bridgerton’ en un baile de máscaras de ensueño

Bajo el cielo invernal de Madrid, la ciudad se transformó durante unas horas en un escenario digno de la Regencia londinense. La capital española fue testigo este 17 de febrero de un acontecimiento que combinaba glamour, intriga y romanticismo: un baile de máscaras inspirado en la cuarta temporada de Los Bridgerton. El Palacio Real y el cercano Casino de Madrid se convirtieron en telón de fondo de un espectáculo donde los límites entre la ficción y la realidad parecían desdibujarse, y donde los protagonistas de la serie, Luke Thompson, Yerin Ha, Claudia Jessie y Hannah Dodd, llevaron la magia de Netflix a las calles de la capital.

El día comenzó con una inesperada visita al Madrid más castizo. Los actores se dejaron seducir por los encantos de la ciudad: un paseo entre los jardines del Palacio Real, una incursión por la Plaza de Jesús y una parada obligada en la Taberna La Dolores, donde degustaron las tradicionales gildas acompañadas de vermut y otras tapas típicas. Entre risas, brindis y fotos con los fans más entregados, Luke Thompson confesaba a la prensa su fascinación por la ciudad: «¡Es precioso! Madrid tiene un ritmo y una vida que me recuerdan, de algún modo, a los salones que hemos recreado en la serie, pero con un toque completamente moderno».

Yerin Ha, que da vida a Sophie Baek, no ocultaba su entusiasmo: había probado la paella, la sangría y visitado el Museo del Prado, aunque entre carcajadas reconocía que volvería en otra ocasión, ya que la agenda promocional no dejaba tiempo para más exploraciones. Hannah Dodd, interpretando a Francesca, también se mostraba fascinada por la mezcla de historia y modernidad que ofrecía Madrid, subrayando que la capital era el escenario perfecto para un evento que celebraba tanto la tradición como la fantasía de la saga Bridgerton.

Pero el clímax de la jornada llegó con la esperada alfombra roja en el Casino de Madrid, donde la sociedad mediática española se dio cita para rendir homenaje a la ficción. Invitados como Alba Carrillo, Ana Locking, Eugenia Martínez de Irujo, Isa Pantoja, Mar Flores y Patricia Conde, entre muchos otros, desfilaban con máscaras ornamentadas, abanicos de encaje y vestidos que evocaban la opulencia de los salones londinenses. Por unas horas, Madrid se transformó en una ciudad regencia moderna, donde los invitados podían ser nobles, artistas o incluso algún Bridgerton por una noche.

Carmen Farala y Mar Flores en la premiere de ‘Los Bridgerton’. (Foto: Gtres)

La decoración del Casino, inspirada en los fastuosos bailes de la serie, recreaba un ambiente de misterio y romance. Los candelabros, los dorados y los grandes espejos recordaban a los escenarios de Netflix, mientras que la música en vivo, con un cuarteto de cuerda que interpretaba versiones contemporáneas de valses clásicos, hacía que cada paso de baile se sintiera como un pequeño viaje a otra época. Los protagonistas de la serie compartieron con los invitados confidencias sobre la nueva temporada, revelando que esta entrega, más que un simple cuento de Cenicienta, explora los bloqueos internos de los personajes y la complejidad de las relaciones contemporáneas, sin perder la magia y el romance que han convertido a Los Bridgerton en un fenómeno mundial.

