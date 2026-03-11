Claudia Salas, Clara Galle, y Paula Usero: éxito, confesiones y la vida que no siempre se ve en pantalla

Esta noche, El Hormiguero se prepara para recibir a tres de los rostros más destacados de la nueva generación de actrices españolas: Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. La cita promete ser especial, no solo por la presencia de estas jóvenes intérpretes, sino también por la oportunidad de adentrarse en sus vidas personales y profesionales, y descubrir cómo han ido construyendo su carrera en un panorama audiovisual cada vez más competitivo y diverso.

Para Clara Galle, nacida en Pamplona en 2002, la televisión y el cine se han convertido en escenarios donde su talento y versatilidad se hacen evidentes. Comenzó vinculada al mundo de la moda y la publicidad, pero fue la trilogía romántica de Netflix -compuesta por A través de mi ventana, A través del mar y A través de tu mirada-, la que la catapultó al reconocimiento internacional, interpretando a Raquel Mendoza. Su paso por series como El internado: Las Cumbres, Ni una más o The Head ha consolidado su reputación como una de las jóvenes actrices con mayor proyección.

Además, Clara ha sabido conjugar sus retos profesionales con un estilo de vida saludable y disciplinado: su preparación física para la serie Olympo, basada en natación sincronizada, implicó un entrenamiento intensivo y una revisión de su alimentación, llevándola a reivindicar un físico fuerte y atlético como reflejo de salud y bienestar más que de estándares de belleza impuestos. La actriz reside en Madrid junto a su pareja, Nuno Gallego, y su hogar refleja perfectamente su personalidad creativa y juvenil, con un apartamento lleno de luz, arte moderno y plantas que llenan de vida cada rincón.

Por su parte, Claudia Salas, madrileña nacida en 1994, es conocida por su papel de Rebeka en la exitosa serie Élite, donde demostró ser una intérprete capaz de sostener personajes complejos y carismáticos. Su formación en la escuela Arte 4 y su carrera en series como La peste, La ruta o Las pelotaris 1926, así como en cine con Cerdita, la han convertido en una de las actrices más expresivas y versátiles de su generación. Claudia ha elegido permanecer en Madrid, donde ha creado un hogar funcional y luminoso, con un estilo moderno y abierto que refleja su carácter práctico y su cercanía a la vida urbana. A pesar de su éxito, mantiene una visión discreta de su vida privada, centrándose en lo profesional y compartiendo solo lo esencial sobre su día a día.

Paula Usero, valenciana nacida en 1991, completa este trío protagonista con una trayectoria que abarca televisión, cine y teatro. Su personaje de Luisita Gómez en Amar es para siempre y el spin-off Luimelia le otorgaron gran popularidad y visibilidad internacional, convirtiéndola en un referente dentro de la narrativa LGBTQ+ en España. Paula también ha participado en series como Velvet Colección, Paquita Salas o La cocinera de Castamar, y en cine con La boda de Rosa. Reconocida por su cercanía y naturalidad, Paula ha compartido en entrevistas aspectos de su vida personal, desde su infancia hasta su perspectiva sobre las relaciones y el amor, mostrando una sinceridad que conecta con el público.

Las tres intérpretes llegan esta noche para presentar su último proyecto: la miniserie de Netflix Esa noche, basada en la novela homónima de Gillian McAllister. La historia, un thriller familiar que mezcla suspense, drama y toques de humor negro, gira en torno a tres hermanas obligadas a afrontar decisiones imposibles tras un accidente en República Dominicana. La química entre Clara, Claudia y Paula es evidente, fruto de largas jornadas de rodaje y de una preparación conjunta que incluyó conocer profundamente la historia y los personajes de sus compañeras para que la relación en pantalla fuera completamente creíble.

Más allá de la ficción, las actrices reflexionarán esta noche sobre su evolución profesional, los desafíos de la industria, la representación femenina y su vida personal, ofreciendo al público un retrato íntimo de tres jóvenes artistas que están dejando una huella imborrable en la televisión y el cine español. Una entrevista que, sin duda, será un viaje entre anécdotas, confidencias y las historias detrás de la pantalla.