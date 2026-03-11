La historia de los dos nuevos jueces que han llamado la atención del Rey Felipe VI

Hace pocas semanas, el Rey Felipe VI presidió un año más la ceremonia de entrega de los despachos a los nuevos integrantes de la LXXIV promoción de la Carrera Judicial. Un acto que se celebró en Barcelona y en el que el monarca estuvo acompañado por el ministro Félix Bolaños, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló y otras autoridades, entre ellas, el alcalde Barcelona, la Fiscal General del Estado y el delegado del Gobierno en Cataluña.

Este año se han entregado los despachos a los 121 integrantes de la promoción, entre los cuales había una clara mayoría de mujeres – 85 frente a 36 hombres-. Entre ellos, hubo dos que llamaron la atención de manera especial del monarca, aunque por diferentes motivos. Se trata de Ángela Sanz y de Paulino Martín. Vamos a recordar sus historias.

El Rey Felipe en Barcelona. (Foto: Casa Real)

Ángela, número uno de la promoción

Después de los saludos, don Felipe abrió la sesión y tras los discursos fue haciendo entrega de los despachos. En el caso de Ángela Sanz, el monarca le impuso además la Cruz de San Raimundo de Peñafort. La joven ha sido la número uno de esta promoción. En unas declaraciones al programa Cámara Real, Ángela ha dicho que quería aprobar, pero no esperaba ser la primera: «Cuando me dijeron que era la primera me llenó de ilusión, la verdad».

El Rey Felipe con Ángela Sanz. (Foto: Casa Real)

Paulino, juez a los 64 años

El otro gran protagonista de esta edición ha sido el canario Paulino Jesús Martín Alonso, que ha logrado convertirse en juez por oposición a los 64 año. Una edad poco habitual que fue elogiada por el Rey Felipe VI. De hecho, su caso destacó entre el resto de los integrantes de su promoción.

El Rey Felipe con Paulino. (Foto: Cámara Real)

Con una trayectoria de tres décadas como abogado, Paulino ha conseguido por fin su sueño. Un objetivo que perseguía desde hace 20 años. No ha sido un camino fácil, tampoco mentalizarse de que todos sus compañeros de promoción iban a ser mucho más jóvenes. Él mismo ha reconocido que ha tenido algunas ventajas, pero también inconvenientes, por ejemplo, su manera de hablar, más pausada y relajada, que no ayuda cuando uno se tiene que enfrentar al tribunal.

Según han publicado medios locales, tras la fotografía de grupo, el Rey Felipe VI buscó a Paulino para conversar con él y le dijo que tenía un gran mérito. Él le contestó que quizás si lo hubiera pensado mucho no lo habría hecho.

El Rey Felipe durante su discurso. (Foto: Casa Real)

Las palabras del Rey

En su discurso, el monarca recalcó que cada promoción trae a la Carrera Judicial un nuevo caudal de energía, pero también es una muestra de la vocación de servicio público y de compromiso con el Estado de Derecho de sus integrantes, como rasgos distintivos de los jueces y juezas. Además, el monarca recalcó la importancia de defender el Derecho Internacional.