Paliativos, cáncer y enfermedades raras: la Reina Letizia se vuelca con la salud

Mientras el Rey Felipe VI continúa con su intensa agenda internacional, la Reina Letizia ha dedicado la mañana de este miércoles a recibir en el Palacio de la Zarzuela a varias organizaciones que centran su trabajo en el ámbito de la salud. La esposa del monarca se ha reunido con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECE), los coordinadores del proyecto Cassandra para el cribado de cáncer de pulmón y la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España.

Ha sido en torno a las 10:00 de la mañana cuando doña Letizia ha arrancado la primera de las audiencias. Vestida con un pantalón de cuadros de corte clásico y tiro alto, una blusa en tono crudo con lazada al cuello y sus inseparables mocasines de tacón cuadrado negros, la Reina ha recibido a una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

La Reina Letizia durante una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. (Foto: Gtres)

En este encuentro, los representantes de SECPAL, encabezados por su presidenta, Elia Martínez Moreno, le han explicado a doña Letizia los proyectos en los que están trabajando. Esta organización tiene como principal objetivo mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas o en situación terminal, así como servir de apoyo a sus familias. Su trabajo se remonta al año 1992 y forman parte de ella más de 2000 profesionales de diferentes disciplinas sanitarias y sociales.

Tras esta reunión, la Reina se ha reunido con los coordinadores del Proyecto Cassandra, una iniciativa pionera en España para el cribado de cáncer de pulmón. Este programa es el primer proyecto piloto de detección temprana de esta enfermedad que está integrado en el Sistema Nacional de Salud y que cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Cassandra se ha desarrollado en colaboración con las principales sociedades médicas implicadas en el diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer de pulmón.

Durante la reunión, los responsables de la iniciativa han presentado a la Reina sus principales líneas de actuación, los objetivos que se han marcado para este año y los avances que han alcanzado desde que se puso en marcha.

Ya para cerrar la jornada, doña Letizia ha mantenido un encuentro con una representación de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España, que cumple 25 años. Esta organización centra su labor en la mejora de la calidad de vida de personas que estén afectadas por esta dolencia, pero también de sus familias. Las leucodistrofias son enfermedades raras de origen genético, cuyo avance va dañando el sistema nervioso central.

Último acto de la semana

Está previsto que este jueves doña Letizia ponga punto final a los compromisos de esta semana con una visita a Alcalá de Henares. La Reina va a trasladarse hasta la localidad madrileña, donde va a participar en la clausura de la tercera edición del máster de formación permanente en Reporterismo Internacional. También doña Sofía tiene un acto este jueves, en su caso, una reunión en la Escuela de Música Reina Sofía.