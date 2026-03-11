La Reina Letizia paraliza su agenda para despedir a Raúl del Pozo en Madrid

La Reina Letizia lo ha vuelto a hacer. Una semana después de mostrarse visiblemente afectada por la muerte de Fernando Ónega— compañero de profesión y padre de su íntima amiga Sonsoles Ónega— la esposa del monarca ha paralizado su agenda, por segunda vez consecutiva, tras conocerse la pérdida de Raúl del Pozo. Sobre la 13:00 horas del mediodía de este miércoles, 11 de marzo, la Reina ha sido fotografiada por la prensa a su llegada al patio de cristales del Palacio de la Villa de Madrid, enclave donde se han velado los restos mortales del periodista.

Doña Letizia ha saludado a la prensa con una leve sonrisa. Un gesto que ha dejado más que claro el dolor que siente al tener que despedir de nuevo a una figura icónica del periodismo. En esta ocasión, la madre de la heredera al trono no ha tenido tiempo de pensar un look específico, ya que todo parece indicar que ha acudido justo después de recibir a varias organizaciones relacionadas con la salud en el Palacio de la Zarzuela. Para la jornada, ha escogido un estilismo elegante y cómodo, compuesto por una blusa holgada en color blanco y unos pantalones de cuadro vichy en beige. Y aunque no se ha cambiado para el funeral, sí que ha añadido a su outfit ciertos detalles que rendían luto, como una blazer negra estilizada o unas gafas de sol que tapaban buena parte de su rostro.

La Reina Letizia en su llegada al tanatorio de Raúl del Pozo. (Foto: Gtres)

La lealtad de la Reina Letizia a sus compañeros de profesión

Hace tan solo una semana, la mujer de Felipe VI acudía a la Casa de Galicia no solo para arropar a su amiga Sonsoles Ónega, sino también para rendir homenaje a su maestro del Periodismo. En solitario, ya que su marido se encontraba en Sevilla respondiendo a su agenda oficial, la madre de la heredera al trono no dudó en pararse con la prensa para repasar la histórica carrera de Ónega. «En los años 90, todos los estudiantes de Ciencias de la Comunicación teníamos a Fernando Ónega como alguien inalcanzable a quien nos queríamos parecer. Él me acompañó siempre, en la radio, y luego tuve la suerte de que pasó de ser un referente, al padre de mi amiga», comenzó diciendo doña Letizia con la voz entrecortada.

Entonces, la Reina Letizia subrayó que «tenía todo el sentido ir a honrar a Fernando Ónega» y, además, enumeró las razones: «Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega. En primer lugar porque vengo a dar un abrazo a mi amiga, por la muerte de su padre. Y en segundo lugar, porque es una forma de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano que es Fernando Ónega».

La Reina Letizia en el funeral de Fernando Ónega. (Foto: Gtres)

De riguroso luto, la Reina añadió que a su marido le hubiera gustado ir, pero su cita en la capital hispalense para apoyar a pacientes con parálisis cerebral, le impidió acudir al tanatorio de Ónega.