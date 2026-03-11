La emotiva despedida de Ana Rosa Quintana a Raúl del Pozo: "El barrio ya nunca será igual sin ti"

Tan solo una semana después de la muerte de Fernando Ónega, el mundo de la comunicación ha vuelto a vestirse de luto tras conocerse el triste fallecimiento del periodista Raúl del Pozo (89). Inició su carrera en 1960 y, a lo largo de los años, se consolidó como una de las figuras más importantes del ámbito. Es por ello por lo que más allá de alcanzar hitos profesionales, también logró afianzar sólidas relaciones de amistad con numerosos rostros conocidos de nuestro país, los cuales se han mostrado rotos por su pérdida. Sin ir más lejos, Ana Rosa Quintana ha querido despedirse de él con una emotiva carta con la que ha dejado más que claro que, además de vecinos, también eran íntimos amigos y que le echará mucho de menos.

«Querido Raúl, soy tu vecina querida, a quien venías a ver cuando estaba con la quimio. Llamabas a la puerta, pero no entrabas, solo querías saber si seguía bien», comenzaba a escribir. Desvelaba que el otro día ella y Juan, su pareja, fueron a ver al ya fallecido al hospital y que, aunque por aquel entonces su complicado estado de salud ya no le permitía casi hablar, «sus ojos y su media sonrisa» se comunicaron por él.

Raúl del Pozo. (Foto: Gtres)

Más que amigos, Ana Rosa y Raúl llegaron a considerarse familia. Tanto es así, que pasaron varias Nochebuenas juntos, algo que la presentadora recuerda con especial cariño. «Recuerdo las largas Nochebuenas en casa con Natalia. Cada Navidad añadíais algún amigo que estaba solo: Tito, productor de Cuéntame, algún poeta sin editorial… […] No tuvisteis hijos y, claro, tampoco nietos, así que cuando nacieron los mellizos, los mejores regalos de Navidad los traíais vosotros, ese tren infinito en el que iba montado Papá Noel. Aún lo saco en Nochebuena, aunque ya no funciona», expresaba.

Echando la vista atrás, destacaba que el peor momento que vivió Raúl fue la muerte de Natalia, su esposa. De hecho, señala que, tras este duro revés personal, el periodista solo salía de casa para escribir en El Mundo.

Raúl del Pozo. (Foto: Gtres)

Ana Rosa se mudó a la misma urbanización en la que residía Raúl del Pozo hace 30 años y la apodada como la reina de las mañanas se siente muy agradecida de haber encontrado vecinos como él. «Tenía que haber apuntado cada frase, cada pensamiento brillante, y lo mejor: cuando decías una maldad y te reías. Llegaste a Madrid, querías ser periodista y lo primero fue ir al Café Gijón. Allí estaban aquellos a los que admirabas y que pronto te admiraron a ti. Este chico de Cuenca, brillante, guapo, muy guapo», comentaba.

Ana Rosa Quintana en los Premios Fearless. (Foto: Gtres)

A pesar de la intachable trayectoria que ha tenido, convirtiéndose, como bien recuerda Ana Rosa, «en cornista de varias generaciones» recordado por sus mejores artículos, anécdotas y motes afiliados», la mencionada ha dejado más que claro en esta carta de despedida (publicada por el El Mundo) que ella echará de menos a su vecino, con sus risas y sus canas. «Eras parte de mi familia y todos estamos huérfanos, como tú te quedaste con la partida de Natalia, guapa, elegante, siempre con una sonrisa y la voz queda. Querido Raúl, el barrio ya nunca será igual sin ti», concluía.