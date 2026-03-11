Isabel Preysler irradia felicidad junto a Tamara e Íñigo tras la llegada de Ana Boyer desde Doha

Isabel Preysler ha reaparecido con una gran sonrisa en el Teatro Real de Madrid, acompañada de su hija Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en una de las citas culturales más esperadas de la temporada: el estreno de El sueño de una noche de verano. La presencia de la socialité y de sus familiares no pasó desapercibida, y su llegada coincidió con la de numerosos amigos y familiares que quisieron disfrutar de esta producción que vuelve al coliseo madrileño tras 20 años. La velada no solo sirvió para disfrutar de la ópera, sino también para celebrar un momento de tranquilidad en la familia Preysler, especialmente tras la reciente vuelta a España de Ana Boyer desde Doha.

Ana Boyer, la hija menor de Isabel, regresó junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus tres hijos: Miguel, de seis años; Mateo, de cinco; y Martín, de casi dos. El regreso se produjo tras una estancia prolongada en Catar, donde la familia reside desde 2016. La situación en la región se ha vuelto especialmente tensa debido a los recientes ataques y represalias entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que motivó la decisión de Ana y Fernando de trasladarse temporalmente a España. Al llegar, Isabel Preysler tranquilizó a los presentes y a los medios, comentando: «Ana ha llegado y muy bien», dejando claro que tanto ella como su familia se encuentran en perfectas condiciones y agradeciendo los mensajes de cariño recibidos.

Isabel Preysler en el Teatro Real. (Foto: Gtres)

La vuelta de Ana a Madrid coincide con una etapa muy especial para la familia, ya que la hija de Isabel está embarazada de su cuarto hijo, una niña que esperan para el próximo mes de mayo. La noticia ha llenado de alegría a todos, especialmente a los tres pequeños que serán hermanos mayores por primera vez de una niña. Isabel Preysler, visiblemente emocionada, ha recibido con ilusión la noticia de que pronto la familia se ampliará, y la sonrisa que mostró en el Teatro Real reflejaba no solo su disfrute del estreno, sino también la satisfacción de ver a su familia reunida y a salvo en España.

El estreno de El sueño de una noche de verano ha sido un acontecimiento destacado no solo por su valor cultural, sino también por la calidad artística que representa. La ópera, compuesta por Benjamin Britten en 1960, se presenta en Madrid bajo la dirección musical de Ivor Bolton y la dirección escénica de Deborah Warner, quienes ya triunfaron en producciones anteriores del compositor como Billy Budd y Peter Grimes. La producción combina cuatro mundos claramente diferenciados: el bosque encantado de las hadas, el de los amantes, el de los rústicos artesanos y la corte ateniense, cada uno con una identidad musical y visual propia, lo que permite una experiencia onírica y simbólica muy rica para el espectador.

Isabel, Tamara e Íñigo disfrutaron de la velada en un ambiente familiar y distendido, demostrando que, más allá de la agenda social, la prioridad de la familia es su bienestar y unión. La presencia de Ana Boyer en Madrid también ha permitido que pueda continuar con su embarazo con tranquilidad, recibiendo apoyo cercano de su madre y de toda la familia. La pareja, Ana y Fernando, ha decidido permanecer en España durante esta etapa hasta que la situación en Catar se estabilice, mientras que los niños podrán seguir sus clases online hasta regresar a su colegio británico.