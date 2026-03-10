Aramís Fuster, amenazada de muerte: la pesadilla de la vidente dentro de su hogar
Fuster ha acusado a su casero de "llevarlo todo en negro"
Prat ha querido preguntarle si ha recibido amenazas de muerte
Aramís Fuster está viviendo todo un calvario. La vidente ha aparecido por videollamada en El tiempo justo, el programa de Joaquín Prat, para desvelar que ha sido amenazada de muerte por parte de su casero, al cual ha desenmascarado y del que ha dicho que su negocio, de alquiler de viviendas, es una estafa e ilegal.
¿Tiene una deuda Aramís Fuster con su casero?
Antes de dar paso a su testimonio, Joaquín Prat ha querido saber si Aramís tiene algún tipo de deuda económica con su casero. Una cuestión que ha alterado a la vidente, que ha negado la mayor: «Pues no, en absoluto, los tiros no van por ahí. Los tiros van porque estas tres personas que yo creí que era el dueño de los apartamentos del edificio y ha resultado que no lo era».
Fuster ha acusado a su casero de «llevarlo todo en negro» y que ella tiene todas las cuentas en orden: «Yo he estado pagando y los últimos tres ingresos se los he hecho por transferencia y el tema no va por ahí. Esta persona sabe que yo se todas las irregularidades de este edificio». Además, ha dicho que la finalidad del propietario de su apartamento es que se vaya: «Esta persona quiere que me vaya, me ha presionado, me ha chantajeado, me ha dicho que me tengo que ir, porque sabe que yo se demasiado y si yo empiezo a cantar…».
En este directo, la archienemiga de Paz Padilla ha defendido que «tiene todos los recibos en vigor» y que a pesar de ello el casero y «sus compinches» fueron a amedrentarla: «Uno de ellos es un rumano con una reputación especial y su hijo, que todas las facturas y todo lo del edificio tiene irregularidades. Se presentan en mi casa, le pegan patadas, timbre y me dicen que soy una estafadora y me dicen que van a vivir a mi apartamento, pero con los pagos en regla. Quieren que me vaya para que cuando este fuera de aquí no use toda la información que tengo».
Amenazas de muerte
Tras su testimonio, Prat ha querido preguntarle si ha recibido amenazas de muerte. Una cuestión que ha afirmado Fuster, que ha dicho que en una ocasión se quedó fuera de su domicilio: «Sí, así es, pero el fin es que yo me acobarde, porque yo mido metro sesenta y ello son tres armarios. Se creen que la bruja se asustaría. Lo pasé mal porque me pilló por sorpresa, a pesar de que estas entradas ya se habían producido en otras ocasiones. Yo llevo muchos meses no pudiendo salir de casa, porque en estos apartamentos se entran con tarjeta, no tienen llave. Con lo cual, cada vez que tengo que salir… Cada vez que voy al hotel que estos señores tienen también para pedir una tarjeta, me engañan y tengo que esperar a un vecino».