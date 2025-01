La participación de Aramís Fuster en la próxima edición de ‘GH VIP’ ha levantado pasiones entre los fans del concurso. Sus estrambóticos modelitos, sus supuestos intentos de suicidio y su deslenguada verborrea la han convertido en una de las reinas del freak-show español. Un currículum que le ha servido de pasaporte para entrar en la casa más famosa de la televisión.

El personaje mediático en el que se ha convertido la que fue una de las más reputadas videntes de los años 90 ha dejado a su paso muchas horas de televisión donde la catalana ha sabido dar aquello que la audiencia le reclamaba: escándalo. Pero…¿Qué hay detrás de esta peculiar mujer? y, sobre todo, ¿qué esconde la bruja?

El personaje televisivo de Aramís esconde una dura historia familiar/ Gtres

La vida de María Antonia Perez Sánchez -nombre real de Aramís Fuster- no solo ha trascurrido en los platós de televisión, detrás del personaje de ‘bruja’ televisiva se esconde una historia personal que pocas veces ha sido contada. La catalana es madre de dos hijos, Karim y Aramis, ambos distanciados de ella desde hace unos 20 años. Una relación rota que, según la vidente, tiene un culpable, su exmarido y padre de sus hijos Joseph Mateo. Aramís llegó afirmar que había sufrido malas tratos por parte del que fuera su esposo, unas acusaciones que jamás llegaron a comprobarse.

Pese a que la próxima concursante de ‘GH VIP’ mantiene que ha intentado acercarse a sus hijos, la versión de estos es bien distinta. «Mi teléfono hace 22 o 23 años es el mismo y no ha llamado. En su momento yo intenté recuperar la relación, pero es imposible. Es imposible relacionarse con ella», decía el propio Karim el año pasado a través de una llamada telefónica al programa ‘Sálvame’. Aramís- que escuchó la llamada en directo- parecía romperse ante la dureza de las palabras de su hijo, pero rápidamente se recompuso para responder con su habitual postura en televisión: «Yo no tengo familia. Mis hijos han renegado de mí y yo cierro la persiana. No tengo hijos», asentía con gesto serio.

El rencor parece haberse apoderado del corazón de Aramís Fuster en lo referente a sus hijos, y es que, desde la muerte de su madre en el año 2011, la vidente afirma no tener más familia. «Ni tengo hijos ni tengo nietos. Pienso en mis niños chicos que tenía en mis brazos, los tengo en mi mente y en mi corazón», afirmaba la autodemoninada «máxima mundial autoridad en materia de ocultismo». El dibujo de una familia separada por, quien sabe, una ambición desmedida por la fama. ¿Dejará ver Aramís Fuster su verdadera personalidad detrás del personaje? Habrá que esperar para ver cómo es la estancia de la ‘bruja’ en la casa de Guadalix de la Sierra.