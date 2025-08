"Mi boya en el mar, mi refugio": la declaración de amor de Ana Peleteiro en su momento más difícil

Ana Peleteiro y su marido, Benjamin Campaoré, han aprovechado unos días de descanso en Menorca para reponerse. Y es que la pareja acaba de afrontar un duro golpe con la perdida del bebé que esperaban, el que iba a ser su segundo hijo. «Venir a Menorca siempre es muy sanador», compartía en sus redes sociales la atleta. Además, ha explicado el significado tan especial que tiene la isla para ellos, ya que «la última vez que estuvimos aquí estaba embarazada de Lúa y volver 3 años más tarde ha sido increíble».

De esta forma, Peleteiro explica que han vivido una segunda luna de miel, aunque en un primer momento el objetivo del viaje era totalmente diferente. Pese a ello, ella ha celebrado lo «bonito que es estar los dos juntos, disfrutarnos y amarnos lentamente sin mirar el reloj».

«Estás siendo mi boya en el mar, mi refugio», se declaraba a su marido. «Conseguimos llegar aquí, descansar, desconectar y sobre todo reconectar con nosotros mismos». Por tanto, no cabe duda de que este tiempo le ha servido también para cerrar un capítulo realmente doloroso de su vida y que califica incluso de «traumático». De hecho, también aprovecharon para disfrutar de unas playas «que son pura naturaleza» y hacerse «una promesa que me la quedo para nosotros. Ojalá cumplirla y volver a Menorca dando gracias de que se haya hecho realidad». ¿Se animarán a ampliar la familia y volver allí todos juntos?

Lamentablemente, esta luna de miel improvisada no terminaba con muy buen pie para la pareja, ya que han vivido una auténtica aventura en el aeropuerto. Y es que, según ha explicado Peleteiro, su avión llevaba nada menos que 2 horas de retraso debido a que un pájaro se había chocado contra el mismo. «Yo os juro que no doy crédito. ¿La broma? Que el aeropuerto de Vigo cierra a las 01:00», se ha lamentado en sus stories de Instagram.

La perdida de su bebé, un duro golpe para Ana Peleteiro

Ya ha pasado casi un mes desde que Ana Peleteiro compartiese públicamente que estaba embarazada de su segundo hijo. «La vida no siempre sigue nuestros planes, pero en sus giros inesperados es donde esconde sus mejores sorpresas», escribía emocionada junto a un vídeo en el que procedía a hacerse el test de embarazo. Sin embargo, toda esa ilusión se truncaba de golpe. Y es que poco después le tocaba compartir también la triste noticia de que su bebé «ya no tenía latido pese a llevar un crecimiento normal».

Y aunque le ha costado reponerse, ella segura que «ya está entera y ahora puede hablar del tema sin romperse». De hecho, la deportista ha prometido subir un vídeo contando su experiencia y así poder ayudar a otras mujeres. «Yo me sentí muy sola porque hasta que lo compartí me faltó una persona que me contara su experiencia así que lo hago con ese fin», comentaba al respecto.