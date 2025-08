Will Smith, estrella del flamenco por una noche en la Costa del Sol

Will Smith lo ha vuelto a hacer: ha conquistado las redes sociales con un nuevo momento viral, esta vez desde un rincón muy especial del sur de España. El carismático actor y cantante estadounidense, conocido tanto por su talento como por su innegable magnetismo, se encuentra de gira por Europa con su espectáculo Based on a True Story 2025, y su paso por España ha dejado más de una anécdota digna de recordar. Tras su reciente concierto en el festival Starlite de Marbella, donde repasó sus más de tres décadas de trayectoria artística, Smith ha vuelto a sorprender, pero no con su música ni con una actuación planificada, sino con una incursión espontánea y llena de arte en un tablao flamenco.

El escenario no era el de un gran estadio ni un plató de televisión, sino el íntimo y emblemático Sarao de El Pimpi, un lugar donde el duende del flamenco se respira en cada rincón. Allí, Smith no se conformó con ser un mero espectador. Acompañado por el bailaor Felipe de Algeciras y al ritmo de la guitarra del maestro Salvador Andrades, el actor se subió al tablao para intentar taconear y seguir el compás de la música andaluza. Sin vergüenza, sin miedo al ridículo y con el desparpajo que lo caracteriza, Will Smith se lanzó a vivir el flamenco desde dentro, demostrando una vez más su respeto y admiración por la cultura española.

Dance like nobody’s watchin’. Even though everybody’s watchin’

♬ original sound – Will Smith

El momento, por supuesto, ha sido inmortalizado y compartido por el propio Smith en sus redes sociales, y en cuestión de horas se ha vuelto viral. Los comentarios de asombro, ternura y entusiasmo no se han hecho esperar. Muchos usuarios alaban la actitud del actor de 56 años, su capacidad de improvisar y, sobre todo, su habilidad para disfrutar con autenticidad de las experiencias locales. «No lleva el flamenco en la sangre, pero sí en el alma», dicen algunos, celebrando su implicación con una tradición que para muchos es símbolo de identidad y pasión.

Esta no es la primera vez que Will Smith se convierte en protagonista de un fenómeno viral por su cercanía con la cultura española. Días antes, fue visto en Gran Canaria, donde no dudó en expresar su amor por la isla, asegurando con humor que, si lo necesitaban, él estaría allí para quedarse. Su actitud relajada, sus bromas y su forma natural de conectar con la gente han hecho que su visita a España se haya vivido como algo más que una gira: ha sido casi una celebración del intercambio cultural.

Will Smith durante un concierto. (Foto: Gtres)

Durante su concierto en Starlite, Smith también dejó huella al hacer un emotivo repaso de su carrera musical, remontándose a los años ochenta, cuando soñaba con ser rapero. El punto culminante llegó cuando, en un gesto muy simbólico, sacó de una bolsa cuidadosamente envuelta su estatuilla del Oscar. «No estaba seguro de si iba a hacer esto o no», confesó, «pero todo el amor que me estáis demostrando es muy importante para mí y sé que la gente no tiene muchas oportunidades de ver esto en persona». Este gesto fue interpretado por muchos como un intento por reconciliarse con su público tras la controvertida bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022, otro episodio viral que marcó su vida en los últimos años.

Sin duda, Will Smith ha demostrado una vez más que, ya sea con una canción, un paso de flamenco o una sonrisa genuina, sabe cómo conectar con la gente. Y lo hace sin filtros, sin pretensiones y con una espontaneidad que lo mantiene vigente y querido por millones. Su paso por Marbella ha sido una lección de cómo la fama no está reñida con la humildad ni con las ganas de aprender. Ahora, con nuevas fechas por Francia, Mónaco, Bélgica y Dinamarca, el actor sigue su recorrido europeo, pero deja en España un recuerdo imborrable, lleno de arte, ritmo y mucho corazón.