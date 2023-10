Chris Rock le propuso una cita a Jada Pinkett tras descubrir su situación con Will Smith

Por mucho tiempo que pase, la gala de los Premios Oscar siempre estará marcada por el encontronazo que Chris Rock tuvo con Will Smith. El humorista hizo un comentario desafortunado sobre la alopecia de Jada Pinkett y el actor se levantó muy enfadado para agredir a su compañero. La noticia causó una gran sensación, tanto que en la actualidad sigue generando interés, sobre todo después de lo último que ha pasado. Jada está de plena actualidad porque ha desvelado que su situación con Will Smith no es como todo el mundo pensaba: llevan desde 2016 separados.

La actriz estadounidense ha desvelado qué ocurrió después de la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en mitad de la ceremonia de los Oscar. También ha aprovechado para explicar cómo es su relación con Chris Rock, con quien ha trabajado en proyectos tan importantes como Madagascar 3.

Will Smith golpea a Chris Rock / Gtres

Jada Pinkett ha escrito su libro de memorias y ha puesto encima de la mesa datos que hasta ahora eran un auténtico secreto. La protagonista de Matrix ha confirmado que lleva siete años separada de Will Smith. Contrajo matrimonio con el actor durante la Nochevieja de 1997 y hasta la fecha eran una de las parejas más importantes de la industria de Hollywood. Pero la realidad dista mucho de ser idílica y ahora sabemos que entre ellos había demasiados problemas. Durante este tiempo han acudido a actos públicos sin dar pistas de lo que estaba pasando.

Jada Pinkett habla muy claro de Chris Rock

Una de las grandes sorpresas de la autobiografía de Jada Pinkett está relacionada con Chris Rock. El humorista se puso en contacto con ella cuando supo que su situación con Will Smith para proponerle una cita. A pesar de tener muy buena fama, el matrimonio formado por los actores dio mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Algunos medios americanos se atrevieron a hablar de crisis, pero nadie imaginaba que se habían separado en secreto. Solamente conocían esto algunos privilegiados y dentro de este grupo estaba Chris.

Chris Rock / Gtres

«Creo que cada verano salían informaciones de que yo y Will nos estábamos divorciando. Y ese verano en particular, Chris supo que nos estábamos divorciando. Así que me llamó y me dijo: Me encantaría salir contigo», empieza diciendo Jada Pinkett en la revista People. La artista declinó la propuesta y para evitar malentendidos le hizo una pregunta que dejaba clara cuál era su postura. «Le respondí: ¿Qué quieres decir? y él me dijo: bueno, ¿Will y tú no os vais a divorciar? Le dije que no, que eran solo rumores y se acabó».

El humorista supo reaccionar bien, reconoció que le habían llegado rumores y que los había dado por buenos. Pero pidió disculpas e hizo como si nada hubiera pasado. Esta historia llama mucho la atención porque nadie ha olvidado todos los problemas entre Chris Rock y Will Smith.

El lado más desconocido de Jada Pinkett

Jada Pinkett en una premiere / Gtres

Chris Rock se disculpó con Jada Pinkett, pero la artista todavía no ha olvidado el suceso. El cómico le pidió una cita al descubrir cuál era su situación y valora mucho su actitud, pero en estos momentos no tienen ningún tipo de relación. Desde el 27 de marzo de 2022, cuando el humorista se llevó un golpe por parte de Will Smith, Jada ha perdido el contacto con él. Sin embargo, reconoce que desea que «se aclaren todos los malentendidos en torno a esto y que pueda haber paz».

No es la primera vez que el humorista dio marcha atrás con Pinkett. Después de hacer la famosa broma sobre su aspecto físico, se bajó del escenario para hablar en privado con ella y le dijo: «No quería hacerte daño». La estadounidense fue cortante y contestó: «No puedo hablar de esto. Esto es una vieja mierda».