Chris Rock responde a Will Smith tras la sonada bofetada: “Todo el mundo está intentando ser una víctima”

Aún resuena la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar. Después de semanas hablando sobre esta y sus consecuencias, el suceso entró en una etapa de evaporación progresiva. Prácticamente nadie había vuelto a sacar a relucir el truculento episodio, pero fue uno de sus involucrados el que lo desempolvó. Will Smith pidió disculpas públicas al humorista cuatro meses más tarde de firmar la agresión y ahora Rock ha reaccionado.

Ha sido dentro de uno de los espectáculos que realiza en el Teatro Fox de Atlanta (Estados Unidos) donde ha querido opinar sobre la disculpa del oscarizado actor. Sin mencionar directamente a Smith, el cómico hizo alusión a la publicación colgada en redes por este hace tan solo unos días: “Todo el mundo está intentando ser una puta víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas”, comentaba.

Más certero se mostró al comparar al marido de Jada Pinkett con el responsable de la discográfica Death Row Records, Marion Suge Knight, un hombre conocido por su fuerte carácter y que incluso llegar a ingresar en prisión en los años noventa condenado por violación y en los 2000 por saltarse la libertad condicional golpeando a un aparcacoches: «Incluso cuando Suge Smith me pegó un tortazo… fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos”, a la par que apostilló que “cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara».

No es la primera vez que Chris Rock se refiere a este hecho. En otro de sus shows bromeó con haber recuperado la audición después del tortazo de Smith. Mientras que en otra actuación dijo que no volvería a hablar del incidente hasta que fuera “en Netflix y cuando viese un gran cheque con mi nombre en él”. Muy comentado fue también su intercambio de palabras con el también humorista David Chapelle, que también fue agredido. Éste consoló a Rock diciéndole que por lo menos le había pegado alguien famoso, a lo que éste contestó que “bueno, sí, me pegó el rapero más blando que jamás ha existido”.

Así las cosas, no da la sensación de que entre los planes de Chris Rock entre perdonar a Will Smith y mucho menos ser su amigo. El segundo mostraba su arrepentimiento y ofrecía sus disculpas mediante el siguiente alegado: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, comenzaba diciendo.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, finalizaba.