Después de varias semanas alejado del foco mediático, Cayetano Rivera ha reaparecido públicamente reconociendo que su estado anímico no es el mejor. «Podría estar mejor», declaró el torero, que atraviesa un momento personal delicado a raíz de la polémica detención que sufrió a principios de junio en un restaurante de comida rápida en Madrid. Aunque ha evitado hablar en profundidad sobre lo ocurrido, su entorno ha comenzado a dar pistas del impacto emocional que el incidente ha tenido sobre él.

Uno de los que más abiertamente ha hablado sobre la situación es su primo, Canales Rivera, quien en el programa TardeAR ha confirmado que Cayetano no está bien y que la causa de su bajón no es solo una lesión física. Canales, que ha retomado el contacto con su primo tras el incidente, ha dejado claro que lo que más le preocupa es su estado anímico. «Está intentando recuperar la temporada, que además es la última en la que va a vestir de torero. Y le pasa esto. Se pregunta: ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?», ha dicho con preocupación.

El propio Canales ha confesado que, aunque no ha vuelto a hablar con Cayetano sobre la denuncia presentada contra los agentes que lo detuvieron, sí ha notado que lo que más le ha afectado ha sido el trato recibido durante su estancia en el calabozo. «Que te coja un toro entra dentro de la profesión, pero que te traten así… eso es lo que más le ha dolido», ha dicho, poniendo de relieve el desconcierto del torero ante el episodio que lo sacó de su rutina y de su entorno profesional.

En paralelo a esta crisis emocional, Cayetano también ha sufrido un revés físico. Tenía previsto reaparecer en los ruedos el pasado 3 de agosto en Santander, pero una lesión durante un entrenamiento frustró sus planes. El parte médico habla de una fractura en el segundo dedo del pie izquierdo, hematoma en el glúteo y una contusión en el pectoral, lesiones que le impidieron actuar en lo que era una cita importante dentro de su gira de despedida como torero. Esta cancelación fue un nuevo golpe en un verano ya complicado.

Otros miembros de la familia, como su tío Antonio Rivera, también han expresado su inquietud al no haber podido contactar con él en las últimas semanas. «Me preocupa. A ver si tiene algún problema, si está malo, si tiene algo», comentó, reflejando la inquietud generalizada en el entorno del diestro. Incluso su hermano Francisco Rivera se ha pronunciado públicamente, defendiendo a Cayetano y asegurando que llegarán «hasta el final» en la denuncia presentada contra los policías por lo que considera una detención injustificada. Cayetano, por su parte, se ha limitado a emitir dos comunicados en los que niega haber agredido a los agentes y asegura haberse sentido tratado como un «terrorista».

A pesar de la especulación mediática y de la presión pública, Canales Rivera ha defendido a su primo, asegurando que Cayetano es una persona tranquila, paciente y nada conflictiva. «Tener una discusión con él es imposible», afirma, reiterando que le cuesta creer que perdiera los papeles como se ha insinuado. También ha desmentido que sus declaraciones en televisión pudieran incomodar a Cayetano, ya que ambos acordaron desde el principio que podría hablar de su situación siempre con respeto y sin revelar detalles personales.