Antonela Roccuzzo ha reaparecido en redes sociales tras conocerse la noticia del terrible accidente que ha sufrido su cuñada, María Sol Messi, quien tenía previsto pasar por el altar este próximo 3 de enero. La modelo argentina ha querido felicitar la Navidad a sus seguidores con una serie de instantáneas correspondientes a estos últimos días. Desde una tierna imagen de la pareja posando delante de casa, -lo que nos deja entrever parte de la decoración exterior-, hasta la mesa navideña decorada con velas y cubertería en tono blanco y dorado, junto con los deliciosos dulces de los que han podido disfrutar.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. (Foto: Gtres)

De esta forma, y pese a las circunstancias, parece que Rocuzzo y Messi han podido disfrutar de estas fechas tan señaladas. Sobre todo, porque la hermana del astro del fútbol se encuentra fuera de peligro. Según se ha podido conocer, la joven de 32 años se encontraba en Miami cuando sufrió una descompensación mientras estaba al volante, lo que llevaba a que su camioneta chocase bruscamente contra la pared. Un accidente que le provocaba una serie de lesiones bastante delicadas: dos vértebras fracturadas, otra en el talón, una lesión en una de sus muñecas y quemaduras. Sin embargo, las circunstancias oficiales del incidente todavía se desconocen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

La propia madre de Messi, Celia Cuccittini, ha confirmado que su hija se encuentra bien dentro de lo cabe. Aunque, eso sí, le quedaría un delicado proceso de rehabilitación por delante. Un gran susto que ha obligado tanto a Sol como a su pareja de hace 10 años, Julián Arellano, a posponer su boda. Una celebración que prometía ser uno de los eventos del año. Aunque, lamentablemente, las lesiones tanto físicas como emocionales que sufre la joven a tan solo 11 días del enlace hacen imposible que pueda llevarse a cabo. Por suerte, Sol se encuentra muy bien arropada tanto por el equipo sanitario como por su familia.

Antonela Roccuzzo con María Sol Messi y Celia Cuccittini en un partido. (Foto: Gtres)

Un gran susto para la familia del futbolista

La historia de amor entre Arellano y Messi, -muy similar a la de Lionel y Antonela-, se remonta a más de una década atrás, cuando ambos se conocieron en el mismo barrio donde se criaron, en La Bajada, Rosario (Argentina). Allí, lo que comenzaba siendo una simple amistad, terminaba dando paso a un inolvidable romance. Además, él también es un gran amigo de la familia y ha llegado a trabajar como ayudante de campo en el Inter Miami en la categoría Sub 19. Mientras que, por su parte, María Sol ha fundado su propia marca de ropa interior bajo el nombre de «Bikinis Río», proyecto en el que cuenta con el apoyo total de su pareja.

Celia Cuccittini, Jorge Messi y su hija Maria Sol en la boda de Lionel con Antonela Roccuzzo. (Foto: Gtres)

Pese a ello, la joven ha mantenido siempre un perfil bastante discreto y alejado del foco mediático.