La princesa Eugenia, salpicada por el escándalo de Andrés: abandona ONG contra la esclavitud

Las consecuencias del escándalo de Andrés Mountbatten-Windsor por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein ya están afectando a la esfera familiar del ex duque de York. La princesa Eugenia de York ha renunciado a su puesto como patrona de la organización benéfica Anti-Slavery International. Se trata de la organización contra la trata de personas más antigua del mundo -su origen se remonta a 1839- y su objetivo es erradicar cualquier forma de esclavitud.

No se han confirmado los motivos que han llevado a la sobrina del rey Carlos III a tomar esta decisión, pero este paso atrás se produce en uno de los momentos más delicados para la monarquía británica y para la familia de Andrés en concreto. El ex duque sigue instalado en Wood Farm, alejado de los focos y a la espera del avance de las investigaciones que se han puesto en marcha contra él. El día de su cumpleaños fue detenido por las autoridades británicas y estuvo casi 12 horas en comisaría. El hermano del rey está acusado de un delito de mala conducta en cargo público y podría acabar en prisión.

Beatriz y Eugenia de York en Ascot. (Foto: Gtres)

Un inesperado paso atrás

Eugenia llevaba siete años colaborando con esta organización y visibilizando la situación de las víctimas de la trata. Sin embargo, tras este paso atrás ya se ha eliminado su perfil de la página web de Anti-Slavery International. La organización ha emitido un comunicado en el que informa de la marcha de la princesa: «Después de siete años, nuestro patrocinio ha finalizado. Agradecemos profundamente a la princesa su apoyo y esperamos que continúe trabajando para erradicar la esclavitud definitivamente y lograr la libertad para todos», reza el texto.

Decisión de la princesa

No obstante, se sabe que no ha sido la organización la que ha tomado la iniciativa de zanjar su colaboración con la princesa, sino que ha siso ella la que ha decidido dar un paso a un lado. Un detalle importante que contrasta con lo que ha ocurrido en los últimos meses con todas las iniciativas con las que colaboraba Sarah Ferguson, que se desvincularon de ella a raíz de los nuevos datos del caso de Jeffrey Epstein.

Eugenia y Beatriz de York con su padre en un acto. (Foto: Gtres)

El silencio de las hermanas

Por el momento, ni ella ni la princesa Beatriz se han pronunciado sobre el arresto de su padre y las investigaciones en curso, pero sí que se sabe que las dos están muy disgustadas y que por eso prefieren mantener un perfil bajo. De hecho, algunas fuentes consideran que este paso atrás de Eugenia tiene mucho que ver con el caso de Epstein.

Primeras consecuencias

La casa real tampoco ha hecho declaraciones sobre el tema, más allá del comunicado que emitió el Palacio de Buckingham en el que el rey expresaba su intención de respetar al máximo el curso de las investigaciones. Por su parte, tanto los príncipes de Gales como el príncipe Eduardo han expresado su solidaridad con las víctimas del pederasta.

Por ahora no hay planes de que el rey les retire los títulos o el tratamiento de alteza real a sus sobrinas, pero sí que ha decidido excluirlas de Ascot, lo que ha disparado los comentarios sobre la necesidad de marcar distancia con ellas mientras se aclara la situación. Esto no significa que en el futuro las cosas no puedan volver a la normalidad, sino que tanto el rey como el príncipe de Gales prefieren mantener una actitud prudente.