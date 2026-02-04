El príncipe Eduardo rompe su silencio y se muestra tajante con Andrés

«Never complain, never explain» (nunca quejarse, nunca dar explicaciones). Ésta es una de las máximas no escritas que rigen el comportamiento de la familia real británica desde hace varias generaciones y que hacen que su actitud ante los escándalos o polémicas sea la de guardar silencio y esperar a que pase el temporal.

Ha ocurrido así con la salida de los duques de Sussex de La Firma, sobre la que ni los reyes ni los príncipes de Gales se han pronunciado. Únicamente en tiempos de la Reina Isabel II se emitió un comunicado en el que la monarca expresaba su preocupación ante las acusaciones de racismo en la familia por parte de Meghan Markle y aseguró que se investigarían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de royalbanter.official 👑 The Royal Family (@royalbanter.official)

De la misma manera, tras la desastrosa entrevista de Andrés en televisión para tratar de explicar su relación con Epstein, la Reina le apartó de la actividad oficial. Su caída en desgracia no se produciría hasta varios años después, con la renuncia al uso de sus títulos y su posterior retirada por parte de Carlos III.

Sin embargo, a pesar de estas acciones, nunca hemos escuchado al rey hablar sobre el escándalo, ni siquiera tras la publicación de los últimos documentos del caso Epstein, que contienen, entre otras cosas, unas imágenes deplorables del ex duque sobre una mujer inconsciente. Andrés ya lo ha perdido todo, solamente le quedaría tener que sentarse ante los tribunales, pero no está claro que esto vaya a ocurrir.

Eduardo de Edimburgo, tajante con Andrés

A pesar de la actitud prudente que suele mantener la familia en estos casos, esta vez el príncipe Eduardo ha roto su silencio tras la publicación de los documentos del caso Epstein. El duque de Edimburgo es uno de los miembros más activos de la familia real, con una agenda bastante intensa. En estos momentos se encuentra de viaje en Dubái, donde ha participado en la Cumbre de Gobiernos Mundiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Duke and Duchess of Edinburgh Fan Account – by Mariana (@mari_edinburghs)

Aunque no se ha referido directamente a su hermano, Eduardo sí que ha dicho que lo importante en este caso es recordar a las víctimas. Ha sido su respuesta cuando los periodistas le han preguntado sobre cómo estaba afrontando las repercusiones y consecuencias de la publicación de estos archivos.

Las breves declaraciones de Eduardo son las primeras de un miembro de la familia real británica tras conocerse estos nuevos datos. «Es muy importante recordar a las víctimas y quiénes son las víctimas de todo esto», ha dicho el hermano menor del rey Carlos III, que ha recalcado que hay muchas víctimas en este asunto.

La mudanza de Andrés

Pese a que por ahora el ex duque de York no se ha pronunciado sobre los nuevos archivos que han visto la luz, sí que se ha confirmado que ya ha abandonado el Royal Lodge y ha dicho adiós a su vida de lujos y privilegios. A partir de ahora residirá en una discreta y modesta propiedad del rey Carlos III en Sandrigham y es muy poco probable que le volvamos a ver en público.