La doble celebración de Norman Foster y Elena Ochoa: arranque de ARCO y una mudanza

El pasado 4 de marzo dio el pistoletazo de salida ARCOmadrid 2026, que celebra su 45ª edición consolidada como una de las grandes citas internacionales del arte contemporáneo. Como marca la tradición, ya han sido muchos los rostros conocidos del panorama social y cultural que se han dado cita en esta destacada feria de la capital. Aunque lo cierto es que este jueves serán la Reina Letizia y el Rey Felipe los encargados de presidir la inauguración oficial. No obstante, días antes, figuras de la jet set de nuestro país ya se anticiparon a su apertura y la celebraron por todo lo alto, como fue el caso de Norman Foster y su esposa, Elena Ochoa. Y es que la pareja reunió a un selecto grupo de amigos e importantes personalidades en una velada que no pasó desapercibida.

El matrimonio vive a caballo entre Madrid y Londres desde hace años, pero lo cierto es que siempre buscan la manera de reunirse con sus grandes amigos y, cada vez que lo hacen, la cita se convierte en noticia. Tal y como ha pasado en esta ocasión. Siguiendo su tradición anual, han vuelto a preparar un encuentro VIP, el pasado 3 de marzo, coincidiendo con la inauguración de la nueva edición de ARCO. Ambos ejercieron de impecables anfitriones, dando la bienvenida personalmente a embajadores y personalidades de la alta sociedad madrileña antes de que comenzara el coctel privado. Una vez que se inició la velada, no trascendieron imágenes del interior, aunque las cámaras de Gtres lograron captar en exclusiva la llegada de algunos asistentes, entre los que se encontraban Nuria March y Boris Izaguirre, entre otros muchos.

Nuria March y Boris Izaguirre en Madrid. (Foto: Gtres)

La doble celebración de Norman Foster y Elena Ochoa

Más allá de demostrar que cualquier excusa es buena para reunirse con amigos —y más si se trata de ARCO y su capacidad de juntar cultura, poder, arte y sociedad—, Norman Foster y Elena Ochoa escogieron el escenario de esta fiesta privada muy cuidadosamente. Y es que han utilizado el nuevo local de su gran proyecto personal para hacerlo. Se trata de Ivorypress, una editorial española fundada por Elena Ochoa cuya ubicación acaba de cambiar. Anteriormente, se encontraba situada en el barrio de Tetuán, concretamente en la calle Aviador Zorita, y ahora han decidido mudarse a la calle Orfila, localizada tan solo a 3 kilómetros de distancia.

Norman Foster y Elena Ochoa. (Foto: Gtres)

Esta nueva ubicación no ha sido elegida al azar, ya que hay que tener en cuenta que está prácticamente al lado de la Fundación Foster, ampliando, de alguna manera, el espectro físico de esta entidad. Así, Norman Foster y Elena Ochoa, al mismo tiempo que han celebrado la llegada de la nueva edición de ARCO, también han festejado la inauguración de su nuevo local, algo que han querido compartir con sus amigos más cercanos y destacados del panorama nacional.