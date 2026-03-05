La Reina Sofía rescata un simbólico broche con guiño a la formación militar de Leonor

Poco más de un mes después de la muerte de la princesa Irene de Grecia, la Reina Sofía ha retomado su agenda oficial con normalidad y está intensificando sus compromisos institucionales. Aunque sigue de luto por el fallecimiento de quien ha sido su gran apoyo a lo largo de los años, doña Sofía se ha volcado en su labor como miembro de la Familia Real y la hemos visto en varios actos en los últimos días. Uno de ellos ha sido en el Museo Naval, donde ha visitado una exposición dedicada a la historia de la bandera nacional y su relación directa con la Armada.

Ha sido este miércoles a media mañana cuando la madre del Rey Felipe ha visitado el Museo Naval de Madrid y lo ha vuelto a hacer vestida de negro, pero esta vez ha llevado una blusa de color claro bajo el traje de pantalón oscuro. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el broche que ha lucido en la solapa izquierda.

La Reina Sofía en el Museo Naval de Madrid. (Foto: Gtres)

Un broche cargado de simbolismo

Doña Sofía ha querido hacer un guiño a la Armada y para esta visita ha recuperado de su joyero un simbólico broche que está directamente relacionado con este cuerpo militar. Se trata de una pieza realizada específicamente para ella en oro amarillo, diamantes y esmaltes. Es una insignia militar, en concreto naval, que lleva una S en el centro, lo cual indica que fue elaborada para la madre del monarca.

La Reina Sofía en el Museo Naval de Madrid. (Foto: Gtres)

Así lo confirma David Rato, especialista en joyas de la realeza europea y creador del portal The Royal Watcher y de la cuenta Spanish Royal Jewels. Según apunta el experto, la composición de este broche «incorpora un elegante nudo as de guía, uno de los nudos marineros más emblemáticos, con las borlas rematadas en diamantes». Este motivo está profundamente ligado a la tradición naval y enmarca el resto de los elementos que conforman la pieza.

Tal como explica Rato, lo más interesante del broche son las pequeñas banderas esmaltadas, porque no son banderas decorativas sin más, sino que pertenecen al Código Internacional de Señales marítimas, esto es, el sistema de comunicación visual utilizado por los barcos. En este sistema, cada bandera representa una letra y cuando se colocan de manera secuencial permiten componer palabras. En este caso, el término que forman es Elcano, una referencia al buque escuela en el que recientemente ha estado la princesa Leonor -y que todavía sigue centrada en su formación militar- y en el que en el pasado también realizó parte de su instrucción el Rey Felipe VI.

Aunque no se sabe con certeza cuándo recibió doña Sofía este broche, sí que se sabe que lo tiene desde hace tiempo. De hecho, se le ha visto en muchas ocasiones, sobre todo en actos vinculados con la Armada o en visitas al buque escuela. Por este motivo, es probable que se le entregara en alguna visita a la nave.

La Reina Sofía a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

La elección de esta insignia por parte de doña Sofía para acudir al Museo Naval vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de la madre de Felipe VI para elegir piezas con una fuerte carga simbólica dependiendo del acto al que acuda. De la misma manera que la Reina Letizia sabe cómo utilizar la ropa para transmitir un mensaje concreto, también doña Sofía es plenamente consciente de esto y lo maneja con maestría.