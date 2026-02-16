Tras un mes de duelo por la pérdida de su hermana Irene de Grecia, la Reina Doña Sofía ha comenzado a retomar su vida pública con gestos discretos pero cargados de significado. Este domingo, la madre de Felipe VI acudió al Auditorio Nacional de Madrid para asistir al homenaje al director de orquesta Zubin Mehta, quien celebraba sus 90 años en una velada organizada dentro del ciclo Ibermúsica. La Reina emérita, conocida por su pasión por la música clásica, se sentó en el patio de butacas como cualquier espectadora, sin ocupar lugares de honor, y compartió fila con figuras de la música como el director Daniel Barenboim o el promotor Alfonso Aijón.

El concierto, que coincidió con el primer mes del fallecimiento de Irene, tuvo un profundo componente emocional para doña Sofía. La West-Eastern Divan Orchestra, fundada por Barenboim para fomentar la convivencia entre jóvenes músicos de Israel y países árabes, interpretó obras de Beethoven -la Obertura Leonora III y la Octava Sinfonía- y de Schubert, incluyendo la monumental Novena Sinfonía, conocida como «La Grande» por su complejidad. También participó la violinista María Dueñas, premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras 2023, acompañando a Mehta en esta celebración de la música como vehículo de paz y diálogo.

Este acto, además de un tributo a la música, representó para la Reina un espacio para recordar a su hermana, con quien compartía la pasión por los grandes directores y conciertos. El año pasado, Sofía había asistido a otro concierto de Mehta acompañada por Irene, y esta cita reafirmó la importancia de la música como vínculo entre ambas. Para la Reina emérita, el homenaje se convirtió en un momento de conexión con la memoria de su hermana y de reconexión con la vida cultural que tanto valoraba.

Desde la muerte de Irene, el 15 de enero, Doña Sofía ha mostrado una manera muy humana de afrontar el duelo. Durante el funeral celebrado en el panteón familiar de Tatoi, en Atenas, rompió la rigidez protocolaria y se dejó ver profundamente afectada, abrazando la bandera griega que cubría el féretro. Permaneció en Grecia más tiempo que el resto de la familia antes de regresar a Madrid, donde su entorno más cercano ha estado pendiente de acompañarla y ofrecerle apoyo en cada momento. La semana pasada, la Reina emérita reapareció públicamente visitando el Banco de Alimentos de Basauri en Vizcaya, un acto de su fundación que no figuraba en la agenda oficial, pero que marcó su primer retorno a la actividad tras el funeral.

La próxima gran cita de la Reina Sofía

Ahora, la Reina retoma por completo su agenda institucional con dos citas significativas en Las Palmas de Gran Canaria. Este jueves, 19 de febrero, recibirá el premio Gorila 2024 en el acuario Poema del Mar, en reconocimiento a su compromiso prolongado con la conservación de la biodiversidad y la protección de la fauna. Durante décadas, Doña Sofía ha vinculado su imagen a iniciativas medioambientales, y este galardón subraya esa línea constante de trabajo. Al día siguiente, el viernes 20 de febrero, será investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Paraninfo del centro académico, un reconocimiento que destaca su labor social, cultural y humanitaria.