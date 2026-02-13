La Reina Sofía retoma los compromisos que dejó pendiente tras morir su hermana, Irene de Grecia

La Reina Sofía retomará los compromisos que dejó pendientes después del triste fallecimiento de su hermana, la princesa Irene de Grecia. Su Majestad ha atravesado unos días complicados, pero ha contado con el respaldo de su familia y ya está preparada para cumplir con sus citas institucionales. De esta forma, pondrá rumbo a Canarias y estará presente en dos actos distintos. Como era de esperar, la confirmación de esta noticia ha generado mucho interés y en LOOK disponemos de todos los datos.

El pasado 15 de enero falleció Irene de Grecia, la tía del Rey Felipe. Siguiendo el protocolo que hay escrito para este tipo de sucesos, la Familia Real organizó una serie de homenajes para rendir tributo a la princesa y, como es normal, la Reina Sofía tuvo que modificar su hoja de ruta. Sin embargo, la Casa Real ha anunciado que, en los próximos días, todo volverá a la normalidad.

La Reina Sofía en un funeral. (Foto: Gtres)

Doña Sofía se desplazará hasta Las Palmas de Gran Canaria el jueves 19 de febrero para recibir el Premio Gorila 2024 en el Acuario Poema del Mar. Tal y como informan fuentes oficiales, se trata de un reconocimiento que le otorgan debido a su compromiso con la conservación de la biodiversidad. Dicho galardón está concedido por Loro Parque y Loro Parque Fundación.

Desde Casa Real han explicado que el premio quiere resaltar «la sensibilización social, el impulso de iniciativas de conservación y el apoyo constante a proyectos orientados a la protección de especies amenazadas y ecosistemas vulnerables».

El segundo acto de la Reina Sofía

El viernes 20 tendrá lugar la segunda aparición de doña Sofía en las islas. Su Majestad va a ser investida como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un acontecimiento muy destacado que los canarios llevaban tiempo esperando y que, como decimos, se ha visto atrasado por circunstancias mayores.

La Reina Sofía en una reunión en Madrid. (Foto: Gtres)

El reconocimiento que recibirá Su Majestad está motivado «su inquebrantable y extraordinario apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación». Gracias a estos gestos, doña Sofía puede comprobar que su labor nunca cae en saco roto, al contrario, siempre es bien recibida y por eso disfruta de una reputación excelente.

La aparición conjunta de los Reyes

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado el evidente protagonismo de doña Sofía, hay que hacer una mención especial al acto conjunto que presidirán los Reyes el martes 17. Desde Casa Real han anunciado que don Felipe y doña Letizia estarán presentes en la celebración del acto institucional «Nuestra Constitución más longeva».

Sus Majestades acudirán al Congreso de los Diputados para celebrar los 47 años de vigencia de la Constitución de 1978, un hito muy significativo que ya ha despertado un gran interés.