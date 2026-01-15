Muere Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, a los 83 años

La Familia Real española y, en especial la Reina Sofía, está de luto tras conocerse la muerte de la princesa Irene de Grecia. La hija menor de los reyes Pablo I y Federica de Grecia ha fallecido a los 83 años tras una larga lucha contra una enfermedad cognitiva. Ha sido el Palacio de la Zarzuela quien ha confirmado la triste noticia a través de un comunicado en el que han explicado que el velatorio que se realice en su honor se organizará en España y que, posteriormente, se trasladará el féretro hasta Grecia para proceder a su entierro en el cementerio de Tatoi, tal y como rezaban sus últimos deseos.

Sin duda, esta triste pérdida ha supuesto un duro varapalo para la Reina Sofía, quien estaba muy unida a su hermana. Tanto es así, que este martes, 13 de enero, había aplazado los dos actos que tenía en Canarias para estar a su lado durante sus últimos momentos. Algo que, como no podía ser de otra manera, ya alertó de su delicado estado.

Irene de Grecia y la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Desde que comenzó a luchar con este complicado cuadro clínico, la princesa Irene de Grecia desapareció abruptamente de la vida pública. Aunque eran escasos los detalles que trascendían, varios medios hicieron hincapié en el deterioro cognitivo grave que padecía y la necesidad de transportarse en una silla de ruedas. La última vez que apareció frente a las cámaras fue en febrero de 2025, fecha en la que se celebró la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás de Grecia, y Chrysi Vardinogiannis.

La infanta Cristina, la Reina Sofía y la princesa Irene en la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogiannis. (Foto: Gtres)

Irene de Grecia nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 11 de mayo de 1942. Sus padres, los entonces príncipe Pablo de Grecia y Federica de Hannover, estaban allí exiliados con motivo de la invasión italiana y la ocupación nazi en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió allí hasta que cumplió 4 años, momento en el que junto a su familia regresó a Grecia. Un año más tarde, Pablo se convirtió en rey del país y, por consiguiente, su hermano Constantino en príncipe heredero.

En 1964 falleció su padre y tras la abolición de la monarquía, Irene se mudó a la India con su madre. En 1981, Federica de Hannover murió y fue entonces cuando su hija pequeña se trasladó a Madrid, donde residía su hermana Sofía y donde, además de encontrar su sitio, ha vivido hasta sus últimos días. «Según pasaba el tiempo, entendí que mi lugar estaba al lado de Sofía», explicó la princesa a Eva Celada, la autora de la biografía Irene de Grecia, la princesa rebelde.

Irene de Grecia en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a su faceta más personal, Irene siempre ha sabido mantenerse en un discreto segundo plano. Se sabía que entre sus aficiones se encontraba la música. De hecho, fue pianista profesional durante un largo tiempo, debutando en 1969 en el Royal Festival Hall celebrado en Gran Bretaña. Sobre su vida sentimental, son pocos los datos que se conocen. Nunca se casó y, aunque muchos señalan que el difunto Olav V de Noruega esperaba que su hijo, el actual Harald de Noruega, se casara con ella, lo cierto es que nunca ha habido ningún tipo de confirmación al respecto. De esta manera, Irene siempre enfocó su carrera en las acciones solidarias. Una trayectoria que hoy todo el mundo recuerda con nostalgia tras conocerse su triste pérdida.