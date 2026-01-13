La Reina Sofía cancela su agenda por el delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene

La Reina Sofía ha aplazado su agenda oficial prevista para esta semana. Tal como han confirmado fuentes oficiales, los dos actos institucionales en los que iba a participar la madre del Rey Felipe VI han quedado pospuestos y sin fecha concreta para su celebración.

Un movimiento que ha generado preocupación y que, según ha trascendido, se debe al delicado estado de salud de su hermana. Tal como se ha confirmado, doña Sofía quiere permanecer al lado de la princesa Irene de Grecia, ya que su salud ha empeorado en los últimos días.

Irene de Grecia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La abuela de la princesa Leonor y de la infanta Sofía tenía dos citas oficiales en esta semana que han quedado aplazadas de manera indefinida y sin fecha concreta para llevarse a cabo. En estos momentos, la prioridad de la madre del monarca es estar junto a su hermana y por eso ha decidido poner en pausa su actividad oficial.

La relación entre la Reina Sofía y su hermana es muy estrecha. Irene de Grecia ha estado al lado de la madre del Rey Felipe VI en sus momentos más complicados a lo largo de los años y por eso ella no ha dudado en corresponderle desde que su estado de salud se deterioró. De hecho, el pasado año no disfrutó de las vacaciones en Mallorca porque los médicos recomendaron que la princesa no viajara. Doña Sofía solamente estuvo en la tradicional recepción a las autoridades y personalidades de la sociedad balear.

La infanta Cristina, la Reina Sofía e Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Los dos actos aplazados

Doña Sofía iba a recibir este miércoles en Canarias el Premio Gorila 2024 en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad. La madre del Rey Felipe VI siempre ha demostrado su implicación en el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente tanto a nivel institucional como privado. Además, el jueves, también en Canarias, se la iba a investir doctora honoris causa.

Su última aparición

La última vez que se ha visto a la Reina Sofía en público ha sido hace unos días, cuando acudió junto al Rey Felipe VI al funeral que se celebró en París en memoria de su prima, Tatiana Radziwill. La princesa falleció recientemente en la capital francesa, donde residía, y era una de las personas más cercanas a doña Sofía desde su infancia. Ella, la princesa Irene y su hermano, Constantino de Grecia -que murió en 2023-, han sido los pilares fundamentales en la vida de la Reina a lo largo de los años.

A las exequias de Tatiana Radziwill también asistieron varios de los miembros de la familia real de Grecia, que pudieron reencontrarse tanto con doña Sofía como con Felipe VI, que no quiso dejar sola a su madre en este complicado momento.

La agenda de los Reyes

Aunque doña Sofía ha puesto en pausa su actividad oficial, de momento no parece que los Reyes vayan a aplazar sus compromisos. Don Felipe y doña Letizia tienen previsto visitar Valencia este miércoles, donde participarán en diferentes actos. Además, ya de cara al jueves, el Rey tiene varias audiencias en el Palacio de El Pardo de Madrid, mientras que la Reina va a participar en un acto de Unicef.