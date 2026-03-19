Esta primavera viene cargada de color. Desde el nude al verde pasando por el rojo pasión. Y luego los nail art que también aparecen con toda clase de detalles que vale la pena tener en cuenta. Las 5 manicuras de moda para esta primavera 2026 son espectaculares y permiten lucir tus manos como nunca.

La tendencia minimalista, según estudios de la industria de la belleza en Europa, entre ellos el de Business of Fashion, responde al auge de la estética “clean” y a la búsqueda de manicuras que resulten elegantes. Y esta es una de las tendencias que se ven de ahora en adelante. Cada una refleja su personalidad a través de las uñas así que lo mejor es aportar los colores que a una le gustan y la manera de poder pintarlas.

Las 5 manicuras de moda para esta primavera 2026

Uñas de quita y pon

Si no tenemos tiempo de acudir al salón de uñas o nos ha surgido una fiesta o evento en el último momento, una solución es sin duda la manicura con foil que podemos hacer en casa, fácil de aplicar y en muy poco tiempo.

Hablamos de diseños de quita y pon con adhesivos que se dejan secar al aire, a diferencia de las manicuras Press On que requieren mayormente de curación en lámpara. Firmas como la californiana Entity incluyen un kit (Foil It) para hacértelas tú misma con todo tipo de láminas espectaculares, imposibles de lograr con nail art a mano alzada.

Baby Boomer góticas

El rasgo principal de las uñas baby boomer es su transición cromática, como se ve en el video de TikTok compartido por Pink Mask. A diferencia de la francesa clásica, donde el blanco y el tono natural se separan de forma marcada, aquí ambos colores se funden progresivamente. El blanco se difumina suavemente hacia la base, donde aparecen tonos nude, beige rosado o rosa empolvado, siempre con acabados suaves y naturales.

Esto es general, pero las góticas son las que están protagonizadas por colores algo más oscuros.

Consejos y recomendaciones para mantener tus uñas baby boomer góticas

Hidrata tus cutículas a diario con aceites nutritivos.

Protege tus manos con guantes al limpiar o lavar platos.

Evita golpes o usos bruscos que puedan quebrar o deteriorar las uñas.

Retoca el top coat cada 4 días para conservar el brillo o el efecto mate.

Lima las puntas si notas desgaste, en lugar de arrancar el esmalte.

No arranques el esmalte cuando se levanta ya que puede dañar tu uña natural.

Muted burgundy

Es otra tendencia de las 5 manicuras de moda para la primavera. El muted burgundy no es un tono estridente ni pretende serlo. Su fuerza reside precisamente en su discreción y en la sensación de cuidado que transmite. En un momento en el que la belleza apuesta por la naturalidad refinada, el muted burgundy se posiciona como uno de los colores de uñas más representativos de esta nueva forma de entender la moda: menos ruido, más intención y mucho estilo.

Advanced Nails Emergency

Para tenerlas más cuidadas, veremos que este sistema, de Masglo, no es un esmalte de tratamiento común; es un gel de alta penetración diseñado para rescatar uñas quebradizas, descamadas y debilitadas por el uso constante de químicos o el estrés.

Su fórmula especializada está diseñada para actuar como un auténtico “rescate” intensivo. Combina eficacia y sensorialidad para nutrir, fortalecer y reparar incluso las uñas más deterioradas.

¿La clave? Actúa en tres dimensiones esenciales. Primero, aporta hidratación profunda gracias a su textura en gel, que penetra fácilmente en la uña y la cutícula para devolverles flexibilidad y resistencia. Segundo, favorece la remineralización, ayudando a restaurar minerales esenciales y recuperando la fuerza y el brillo natural. Y tercero, proporciona un fortalecimiento visible, reduciendo la fragilidad, previniendo roturas y mejorando el crecimiento saludable.

Nata classic

La tendencia “slow beauty” llega a nuestras manos de la mano de Nata Classic, la firma creada por las fundadoras del prestigioso Siberia Salón, que invita a recuperar el placer de pintarse las uñas en casa.

Para estrenar la nueva temporada primaveral, Nata Classic desvela las cinco tendencias que dominarán las calles, demostrando que la sofisticación no reside en la complejidad, sino en la calidad del esmalte y la delicadeza del trazo. «Queremos que cada mujer recupere ese momento para sí misma; una manicura clásica bien hecha es un ejercicio de cuidado personal que ninguna máquina puede sustituir», explica Sofya Khasanova, co fundadora de la marca Nata Classic.

Consejos para conservar nuestras uñas

Aplica una capa de top coat cada dos o tres días para mantener el brillo y proteger el diseño.

Hidratar las cutículas regularmente con aceites o cremas para mantener las uñas saludables.

Usar guantes al realizar tareas domésticas como lavar platos o limpiar con productos químicos.

Retocar el esmalte si aparece desgaste para prolongar la duración de la manicura.