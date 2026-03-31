Qué fue de Isabel Sartorius, el primer amor del Rey Felipe: apartada del foco y marcada por la tragedia

Desde que saltase al foco mediático gracias a su relación con el entonces Príncipe Felipe, la vida de Isabel Sartorius ha dado un giro completamente radical. Y es que pese a que conquistó el corazón de todos sus españoles, la presión a la que se vio sometida la pareja terminaba pasándoles factura de la peor manera.

Por aquel entonces él tenía 21 años, y ella, 24. Su historia de amor comenzaba en 1989, y desde entonces se volvieron inseparables. De hecho, La Isla de Cabrera se convirtió en su gran refugio, y fue allí donde se tomaron las primeras imágenes de ambos a borde de un barco. Instantáneas que dieron la vuelta al mundo, y que marcaron el inicio de una bonita relación que duró cuatro años.

Isabel Sartorius en los ochenta. (Foto: Gtres)

Fue en sus memorias, donde Sartorius se atrevió a hablar públicamente respecto a esta relación. Y lo cierto es que en el libro Isabel habla maravillas de la familia real. «Solo puedo decir que me trataron excepcionalmente», comentaba respecto al trato que le dieron los Reyes Juan Carlos y Sofía. En cuanto a Felipe VI, solo tiene buenas palabras para él. «Se portó muy bien conmigo y me dio mucha serenidad en un momento en que vivía mucho tormento», se sinceraba al respecto.

Una historia de amor, breve e intensa

Sin embargo, el acoso sufrido por parte de la prensa, la llevó a tener que cometer auténticas locuras. Por ejemplo, colarse dentro del capó de un coche para poder visitar a Don Felipe a escondidas. «La situación fue dura, pero los periodistas no tienen ninguna culpa. Al final te adaptas, aunque tuvo una gran presión en mi sistema nervioso», explica en sus memorias. Lamentablemente, y pese a que asegura que Doña Sofía le «abrió su hogar», ella contaba con una situación familiar bastante complicada. «No me dejaba madurar de manera estable», se lamentaba al respecto.

Isabel Sartorius y Felipe VI en su juventud. (Foto: Gtres)

De igual modo, su romance terminó en muy buenos términos. Tanto es así, que al poco de conocerse el compromiso de Letizia y Felipe, la invitaban a Zarzuela para que pudiese conocer a la entonces periodista. De ella, dice que es un auténtico huracán, «sin dobleces, auténtica, pura energía. Somos amigas. Me podía haber caído mal o yo a ella, pero no fue el caso. Nos llevamos muy bien», asegura.

La vida actual de Isabel Sartorius

Y, pese a los dolorosos momentos a los que le ha tocado enfrentarse, Sartorius tiene claro que no cambiaría nada. Actualmente, la que fuese novia del Príncipe Felipe lleva una vida completamente alejada del foco público, centrada en su profesión como ‘coach’, siendo también miembro de la ICF (International Coach Federation). Además, es la orgullosa mamá de una joven de 28 años llamada Mencía, -fruto de su relación con Javier Soto-, quien ha desarrollado su carrera en Londres.

Isabel Sartorius posando en un evento. (Foto: Gtres)Sin embargo, también le ha tocado sobreponerse a numerosos altibajos. A lo largo de los últimos años, Isabel ha afrontado dolorosas pérdidas como la de su padre, Vicente Sartorius, en 2002, y la de su madre, Isabel Zorraquín, quien fallecía en 2009. Sin embargo, una de las que más la han marcado y de la que le ha costado reponerse, ha sido la de su íntima amiga Marta Oyarzábal Lodge, en 2023. Y es que las dos se conocían de toda la vida. Es más, desde su entorno cercano apuntan que ambas «eran inseparables».

Recientemente, Sartorius también ha tenido que lidiar con ciertos problemas de salud. Y es que ella misma ha explicado que padece hipotiroidismo, mientras que hace tiempo también tuvo que lidiar con problemas de ansiedad y tristeza, lo que terminaba derivando en «serios trastornos de adicción a la comida, originándole problemas de sobrepeso».