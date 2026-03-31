Hay una escena bastante típica en la Universidad Autónoma de Madrid.

Son las nueve menos diez de la mañana y un pequeño río de estudiantes sube las escaleras de la Facultad de Derecho con cafés de máquina en la mano. Algunos vienen medio dormidos desde el tren de Cercanías que llega a Cantoblanco; otros han llegado en coche desde barrios del norte de Madrid.

En la puerta del edificio siempre hay alguien diciendo lo mismo:

—¿Hoy había clase de Constitucional o era seminario?

—Ni idea. Yo he venido por si acaso.

La conversación es casi un ritual universitario. Y podría ser, perfectamente, una escena cotidiana dentro de unos meses si finalmente la Princesa Leonor empieza aquí su vida universitaria. Porque entre las opciones que se barajan para su formación, la Autónoma -la misma donde estudió el Rey Felipe VI- vuelve a sonar con fuerza. Y quien haya estado alguna vez en este campus sabe que hay algo especial en él.

La Princesa Leonor durante su formación militar, una etapa previa a su futuro académico. (Foto: Gtres)

Cantoblanco: una pequeña ciudad universitaria

La Autónoma no es una universidad monumental. No tiene la solemnidad clásica de algunas facultades del centro de Madrid ni la estética de piedra de universidades históricas. Lo que tiene es vida.

El campus de Cantoblanco (a unos veinte minutos de la Zarzuela cuando Madrid no está demasiado enfadado con el tráfico) es una especie de pequeña ciudad universitaria. Hay caminos entre árboles, cafeterías siempre llenas y bancos donde se mezclan conversaciones sobre exámenes con discusiones políticas que a veces duran horas. Los veteranos del campus suelen decir que la Autónoma tiene una especie de ritmo propio.

Vista aérea del campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid. (Foto: Gtres)

Por la mañana el campus despierta rápido: trenes llenos de estudiantes, bicicletas cruzando las avenidas internas, grupos que caminan deprisa porque llegan tarde a clase. Este espacio, que alberga facultades como Derecho, Económicas o Psicología, además de centros de investigación, es uno de los núcleos universitarios más activos de Madrid. A la hora de comer todo se relaja. Las terrazas se llenan, aparecen bocadillos envueltos en papel de aluminio y alguien siempre saca el tema del último examen imposible. Y cuando llega la tarde, la biblioteca empieza a llenarse con ese silencio concentrado que solo existe en las universidades durante la temporada de exámenes.

La facultad donde estudió Felipe VI

La Facultad de Derecho tiene un interior que sorprende la primera vez que se entra. Desde fuera parece un edificio sobrio de ladrillo rojo. Pero al cruzar las puertas aparece un gran atrio circular rodeado de columnas, con escaleras que suben y bajan como si formaran parte de un pequeño teatro académico. Ahí pasan muchas cosas.

La Facultad de Derecho de la UAM, ubicada en el campus de Cantoblanco. (Foto: Gtres)

Un grupo de estudiantes repasa apuntes sentados en los escalones. Un profesor atraviesa el vestíbulo con una carpeta llena de papeles. Alguien se queda mirando el horario de exámenes con cara de preocupación. Es fácil imaginar que hace décadas, en ese mismo espacio, un joven Felipe de Borbón esperaba también entre clases.

Pero guarda también una memoria más seria. Aquí enseñó Francisco Tomás y Valiente, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA en 1996. Su nombre sigue siendo una referencia dentro del campus. Hace apenas unas semanas, los Reyes regresaron a la facultad para un homenaje en su memoria. Fue una escena bastante simbólica: el monarca volviendo a las aulas donde estudió, décadas después, para recordar a uno de los profesores más influyentes de la universidad.

Lo que estudiaría Leonor

Si finalmente la princesa eligiera la Autónoma, lo más probable es que optara por un programa muy concreto: el doble grado en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública. Son cinco años de carrera bastante intensos. Derecho constitucional, teoría del Estado, relaciones internacionales, políticas públicas. Un itinerario que tiene bastante sentido para alguien que, en el futuro, tendrá que convivir muy de cerca con las instituciones del Estado.

Leonor junto a los Reyes y la infanta Sofía en uno de los momentos clave de su formación. (Foto: Gtres)

Además, estudiar en una universidad pública tiene un componente simbólico interesante. El coste del grado en Derecho ronda entre 1.100 y 1.300 euros al año, según los créditos. Nada especialmente extravagante para una de las universidades mejor valoradas de España.