Sale a la luz la sorpresa que el rey Carlos III dio a una víctima de violencia machista

Una sorpresa que nunca podrá olvidar. Rebecca Beattie fue invitada a la residencia londinense de los reyes Carlos III y Camila, Clarence House y pensó que su presencia allí se debía a un acto rutinario sobre los embajadores habituales de la organización King’s Trust.

Sin embargo, lo que no podía imaginarse es que acabaría conociendo en persona al monarca y que sería él quien le informaría de que había sido reconocida con el premio Pride of Britain.

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En un vídeo que acaba de ver la luz se ve cómo la joven se encuentra en uno de los salones de Clarence House, aparentemente tranquila y hablando de manera relajada con la presentadora de televisión Laura Whitmore. De repente, por detrás, aparece el monarca. «Hay una persona muy importante detrás de nosotras», revela Whitmore

«Hola Laura, hola Rebecca», dice el rey Carlos a su entrada, antes de sentarse en una de las sillas. «Encantado de saludarte, por favor, toma asiento», comenta el padre del príncipe de Gales ante una Rebecca que apenas puede dar crédito de lo que está ocurriendo.

El rey Carlos III en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

En el vídeo que se ha publicado se ve cómo el rey Carlos III le dice que siente mucha admiración por ella, por todo lo que ha tenido que afrontar a lo largo de los últimos años. Ella apenas puede contener las lágrimas mientras escucha lo que le está diciendo. «Me siento muy orgulloso de que hayas ganado este premio, muy merecido», apunta el rey. Por su parte, ella comenta que no podía imaginarlo y, además de agradecerlo mucho, recalca que quiere que sirva para que otras personas sientan que pueden conseguir las cosas que se propongan.

La dura historia de Rebecca Beattie

Rebecca es una ex víctima de violencia doméstica que puso en marcha una marca de ropa ética dedicada a concienciar sobre este grave problema. Estuvo cinco años con su ex pareja, que la maltrataba físicamente y también la dejó sin recursos. Debido a esto, tuvo muchas dificultades para cubrir sus necesidades básicas y las de su hijo.

A los 24 años, cuando rompió con su ex pareja, él la agredió de una manera tan brutal que tuvo que ser operada y necesitó una completa cirugía de reconstrucción facial. Mientras tanto, su ex pareja estuvo encarcelada solamente 16 meses y luego salió en libertad.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Una vez que fue dada de alta, Rebecca tuvo que empezar de cero. En 2018 se unió al programa Prince’s Trust Enterprise, que ayuda a los jóvenes a convertir sus ideas en negocios reales.

Por cada producto vendido en de la marca de Rebecca, el 5% se dona a IDAS, una organización benéfica con sede en Yorkshire que apoya a todas las personas que sufren o se ven afectadas por la violencia doméstica y la violencia sexual. La marca está diseñada para dar visibilidad a las víctimas y supervivientes de la violencia, así como para cambiar las actitudes hacia la violencia doméstica.