La solución al enigma de ‘From’ lleva años escondido en una página web falsa y nadie se había dado cuenta de que las pistas están ahí desde el primer día

Los amantes de la ficción televisiva no vivían algo parecido desde Perdidos (2004-2010) y posiblemente, ningún espectador quiere volver a ver repetida la sensación de orfandad explicativa que tuvo la serie creada por J. J. Abrams, Damon Lindelof, Jeffrey Lieber y Carlton Cuse. Ese es uno de los principales miedos que los suscriptores de HBO Max tienen con el gran enigma conclusivo de From. Sin embargo, ahora, gracias a las teorías de internet, la solución a su principal misterio podría estar escondida en una web real de una de las empresas que aparecen en la serie.

Estrenada en 2022, la ficción sobrenatural creada por el entonces desconocido John Griffin conquistó de forma instantánea a la audiencia de la marca de vídeo bajo demanda de Warner Bros. Desde el final de la icónica serie de los pasajeros del vuelo 815 del Oceanic Airlines hemos tenido varios fenómenos en las historias de la pequeña pantalla, pero ninguno de ellos (ni siquiera Stranger Things) ha sido capaz de despertar esa vorágine fan por desvelar la mayoría de incógnitas vertidas a lo largo de sus hasta ahora 40 episodios.

Por el momento, la cuarta temporada ha lanzado los primeros cinco capítulos. Por delante le quedan otros cinco, los cuales saldrán semanalmente, cada domingo, hasta el 28 de junio. Fecha que determinará la despedida de este nuevo arco argumental, marcando el puente narrativo con la que será la quinta y última temporada que resolverá el enigma de From. No obstante, ¿en qué consiste esta teoría surgida en un foro de Reddit?

¿El enigma de ‘From’ al descubierto?

La idea parte de que Griffin diseñó un ARG (Juego de Realidad Alternativa), el mismo que el equipo de Perdidos utilizó desarrollando la ficticio iniciativa Dharma.

En el piloto, al fondo de varias secuencias podemos encontrar un camión que tiene por nombre «Rendez-move», una mezcla franco-anglosajona que significa «cita» o «encuentro» en francés y «moverse» o «mudarse» en inglés. La cosa es que los fans descubrieron que Griffin y su equipo generaron una página web real para esta empresa falsa. Según la teoría, esto no es una casualidad, sino un rompecabezas interactivo para que el público pueda descubrir el gran enigma de From antes que los personajes de la serie. ¿Qué es exactamente el pueblo de Fromville y por qué atrapa a la gente?

La obsesión llega hasta tal punto que los espectadores piensan que dentro del código fuente de la página coincidirá de algún modo con las cifras que Víctor escribe en sus mapas o las fechas del faro.

No se ha confirmado la noticia

A pesar de que la web es real, los creadores no han confirmado de forma oficial que esta sea el lugar en el que se esconde la solución definitiva. Otros, en cambio, creen que la plataforma sólo es una acción para generar revuelo e interacción.

Sea como fuere, el público puede estar tranquilo. Griffin ha asegurado que no están estirando la trama y que la idea siempre fue contar cinco temporadas. Todo tendrá un sentido y todas las respuestas serán respondidas. Otra cosa es que, por supuesto, nos convenzan.