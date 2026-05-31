Las uñas que triunfan en junio entre las mujeres de 60: la tendencia old money y japonesa que devuelve la elegancia a las manos

Las tendencias de belleza asiáticas continúan ganando terreno a nivel global. Desde las rutinas de cuidado de la piel inspiradas en Corea y Japón hasta los cortes de cabello y estilos de maquillaje minimalistas, cada vez más personas buscan incorporar estos conceptos basados en la naturalidad, la elegancia y el cuidado personal. Entre ellas la tendencia old money y japonesa en las uñas.

En los últimos años, esta manicura se ha convertido en una de las opciones favoritas de quienes buscan una apariencia sofisticada sin recurrir a colores llamativos o diseños extravagantes. Espacio Esencial Beauty explica que estas uñas se caracterizan por ser sobrias, limpias y cuidadas, evitando diseños elaborados, colores vibrantes y la forma cuadrada.

Cómo son las uñas old money y japonesa

Lejos de las uñas recargadas que dominaron temporadas anteriores, esta tendencia apuesta por la discreción, los acabados impecables y una estética que transmite lujo silencioso.

El resultado: una manicura elegante, atemporal y fácil de combinar con cualquier estilo.

La manicura old money o japonesa es una tendencia inspirada en la estética del lujo discreto. Su objetivo principal es resaltar la belleza natural de las uñas mediante colores suaves, formas armoniosas y acabados extremadamente cuidados.

El término «old money» hace referencia a un estilo asociado con la elegancia clásica, la sobriedad y el refinamiento. Por su parte, la influencia japonesa aporta la filosofía de cuidar la salud de la uña y priorizar la naturalidad por encima de los diseños excesivos.

«Suelen ser cortas o longitud media. Buscando simplicidad, brindando una sensación de lujo y elegancia, recreando el estilo de las mujeres adineradas de los 90», asegura Espacio Esencial Beauty.

Las características de la manicura old money

Colores delicados y neutros

Los tonos predominantes son nude, beige, rosa empolvado, blanco lechoso, crema y durazno suave. Son colores que aportan luminosidad y elegancia sin resultar excesivos.

Acabado natural

La idea es que las uñas parezcan saludables y perfectamente cuidadas. Los esmaltes translúcidos y los efectos brillantes sutiles son los grandes protagonistas.

Formas suaves y armoniosas

Las uñas suelen llevarse cortas o de longitud media, con formas ovaladas, almendradas o redondeadas que favorecen una apariencia refinada.

Aspecto saludable

La manicura japonesa pone especial atención en la nutrición y fortalecimiento de la uña natural, por lo que el cuidado previo es tan importante como el esmalte.

Ideas de diseños para lucir la manicura old money

Uñas nude clásicas

Son el diseño más representativo de la tendencia. Los tonos beige o rosados crean un efecto limpio y sofisticado.

Francesa minimalista

La clásica manicura francesa se reinventa con líneas ultrafinas y colores suaves que aportan modernidad.

Efecto “milki nails”

Las uñas blancas translúcidas ofrecen una apariencia delicada y elegante que se ha vuelto viral en redes sociales.

Rosa translúcido

Uno de los favoritos de la estética japonesa. Aporta un toque femenino y muy natural.

Tonos mocha y beige latte

Los colores inspirados en el café con leche y los tonos tierra suaves encajan perfectamente con el estilo old money.

Diseño perlado

Los reflejos nacarados o perlados añaden sofisticación sin romper la estética minimalista.

La tendencia que demuestra que “menos es más”

La manicura old money o japonesa confirma que la elegancia no siempre necesita llamar la atención. Su combinación de colores suaves, acabados impecables y cuidado de la uña natural la ha convertido en una de las tendencias más buscadas del momento.

Perfecta para quienes desean unas manos refinadas y versátiles, esta propuesta demuestra que el verdadero lujo puede encontrarse en los pequeños detalles.

Actualmente, las tendencias cambian constantemente, y la manicura old money apuesta por la belleza atemporal y la sofisticación discreta.

Consejos útiles para conservar una manicura old money

Mantén las cutículas hidratadas diariamente.

Utiliza aceites nutritivos para fortalecer las uñas naturales.

Evita diseños demasiado llamativos que rompan la estética minimalista.

Prioriza esmaltes de calidad con acabados brillantes y uniformes.

Opta por tonos neutros que complementen tu color de piel.

Realiza mantenimiento frecuente para conservar el aspecto suave.

Protege tus manos del sol utilizando protector solar.

Hidrata la piel de las manos para potenciar el efecto elegante de la manicura.

Elige formas naturales que armonicen con tus dedos.

Recuerda que el objetivo principal es transmitir sofisticación, limpieza y naturalidad.

Más tendencias de uñas

Polka dot nails

Las llamadas polka dot nails combinan sencillez y estilo, permitiendo crear manicuras elegantes, divertidas y sofisticadas.

Este diseño puede variar en tamaño, cantidad y disposición, lo que permite lograr resultados muy diferentes según el gusto personal.

Diseños con flores

Pueden ir desde pequeñas flores minimalistas hasta diseños más elaborados con múltiples colores y detalles. Se aplican sobre bases neutras o pastel, y pueden ocupar una sola uña como acento o repetirse en todas. Las margaritas, flores silvestres y motivos botánicos son los más populares.