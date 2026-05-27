Cómo conseguir el efecto ‘dewy’ en el maquillaje: una piel con luz, pero sin sensación grasa

Seguramente lo habrás visto en redes sociales o te sonará el nombre por habérselo escuchado a alguna beauty guru en este tipo de canales, pero, ¿sabes realmente qué es el efecto dewy? Desde luego, es una tendencia que vamos a tener que seguir de cerca, porque se ha convertido en el maquillaje más fresco para este verano. Se basa en conseguir un acabado perfecto en la piel, buscando el máximo de jugosidad para tener así una sensación de hidratación y cuidado plena. Imita el aspecto fresco del rostro al amanecer y centra gran parte del protocolo en la importancia de mantener un buen skincare previo. Toma nota, porque el efecto dewy se va a convertir en tu must de belleza imprescindible.

Con el efecto dewy skin no hablamos de brillo, ni de clean looks, ni de cuidados. Más bien, de todo ello unido con el fin de trabajar una piel perfecta y jugosa. Aprovecha las cualidades y lo que más ha arrasado de las últimas tendencias de belleza, juega con ellas e idea un look perfecto, brillante y en sintonía para conectar con esa vibra veraniega. Sobre todo por lo que comunica el dewy skin: una piel descansada, cuidada, fresca y saludable, lo mismo que nos evocan las vacaciones de verano.

Literalmente se traduce como efecto rociado e imita a esa sensación de constante humedaz en la piel. De hecho, toma como referencia el rostro al amanecer, con esa apariencia descansada y bañada por el rocío de las mañanas. No busca ni textura ni cobertura, simplemente un efecto completamente iluminado y jugoso, sin más dilaciones ni vueltas.

La idea es mantener el foco en la piel que tanto está primando en las tendencias de los últimos años. Si observamos y recopilamos todas ellas, podemos ver cómo estas rutinas se han mantenido a través de un cuidado meticuloso del skincare y de una búsqueda de productos que sean capaces de dar a la piel ese resultado. Y ambos pilares se trabajan de forma complementaria, puesto que no se entenderían el uno sin el otro.

¿Cómo puedes conseguir el efecto ‘dewy skin’?

Como primer paso que aparece de forma obligatoria para trabajar este efecto, encontramos el skincare. No es ningún secreto que el peso de que un maquillaje quede natural está en una buena preparación de la piel, pero es que este paso tiene más importancia en este momento. Y el foco está claro: aquí debe mantenerse la hidratación.

Ni que decir tiene que la rutina debe fundamentarse en una buena limpieza, incluyendo una exfoliación 1 o 2 veces por semana. Dado el daño que supone para la piel la mayor incisión en esta época del año, no recomendamos repetir este paso más de lo recomendado, ya que podrías estar dañando de más la piel. Puedes ir con fórmulas químicas como el Brightening Exfoliating Peel, de Perricone MD (82 €), que realiza un peeling sin aclarado que ayuda a eliminar las células muertas de la piel y a suavizar la textura irregular.

Y para el uso diario, incluir jabones que respeten el PH de la piel y sean fáciles de aplicar, como el Gel Limpiador Espumoso CeraVe (10,95 €), que te ayuda a eliminar perfectamente el exceso de grasa y suciedad de la piel que se acumula durante el día. O el Effaclar de La Roche-Posay para pieles grasas (28,75 €).

La siguiente fase del skincare debe incluir todos los productos con foco en hidratación. Desde el tónico hasta la crema hidratante. Algunos productos que puedes incorporar y que te ayudarán a hidratar la piel gracias a su mezcla de activos; incluso te recomendamos incluir (siempre que le vaya bien a las cualidades de tu rostro) un aceite iluminador e hidratante. Y, por supuesto, terminar siempre con una crema de sol. El acabado dewy te lo agradecerá para conseguir el efecto perfecto.

Anua Rice 70 Glow Milky Toner (23 €): una loción tónica lechosa y ligera, formulada con agua de arroz, niacinamida y ceramidas.

(23 €): una loción tónica lechosa y ligera, formulada con agua de arroz, niacinamida y ceramidas. Water Serum de Erborian (29,90 €): un sérum de hidratación intensa que incorpora 4 tipos de ácido hialurónico y snow mushroom para potenciar la hidratación.

(29,90 €): un sérum de hidratación intensa que incorpora 4 tipos de ácido hialurónico y snow mushroom para potenciar la hidratación. Rhode Glazing Milk (42€): es una esencia lechosa y ligera que, además de calmar la piel, deja un efecto glow húmedo muy bonito y alimenta la sensación de barrera nutrida.

(42€): es una esencia lechosa y ligera que, además de calmar la piel, deja un efecto glow húmedo muy bonito y alimenta la sensación de barrera nutrida. Laneige Cream Skin Cerapeptide Toner & Moisturizer (33€): un perfecto 2 en 1 que combina crema y tónico para una hidratación rica e intensa en una textura innovadora. Es uno de los productos estrella para un acabado hidratado y, además, su fórmula líquida hace que sea fácil de aplicar y de rápida absorción.

(33€): un perfecto 2 en 1 que combina crema y tónico para una hidratación rica e intensa en una textura innovadora. Es uno de los productos estrella para un acabado hidratado y, además, su fórmula líquida hace que sea fácil de aplicar y de rápida absorción. Hydrabarrier Nourishing Face Oil de Ole Henriksen (60€): este aceite es perfecto para todo tipo de pieles, mixtas y grasas, añadiendo hidratación y un efecto brillo espectacular. Es la mejor opción si tienes la piel grasa y no te la quieres jugar en este paso.

El toque final de este maquillaje que te permitirá lucir un rostro iluminado y equilibrado es aplicar una ligera capa de maquillaje. No hace falta que te compliques con las fórmulas ni con los pasos; sólo tienes que dar con bases que sean de cobertura ligera y con efecto glow, tales como Les Filles de Rouje o Giorgio Armani Luminous Silk Foundation.

Las BB y CC creams también son una opción de estas; nuestras recomendaciones pasan por la gama de Erborian, que permiten adaptarse además a tu tono de piel gracias a sus diferentes opciones en tonalidad. Incluso los bronceadores líquidos lechosos como el Bronze Water Tint de Victoria Beckham Beauty pueden ser una opción para dar tono sin necesidad de sumar cobertura a la piel.