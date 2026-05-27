La nueva serie de ‘Yellowstone’ marca un récord: ‘Rancho Dutton’ se convierte en el mejor estreno de Paramount con casi 13 millones de reproducciones

Que Yellowstone gusta no es ningún secreto. Con una legión de seguidores, la serie, que conquistó incluso a los más reacios al western, ha seguido expandiendo su universo y, visto el éxito que le precede, lo más fácil era defraudar. Pero no: su nuevo spin-off, Dutton Ranch (Rancho Dutton), se ha convertido en el mejor estreno de una serie en la historia de Paramount+. En España está disponible en SkyShowtime.

Dutton Ranch ha arrancado con una fuerza arrolladora con el estreno simultáneo de sus dos primeros capítulos, que en apenas 7 días disponibles en streaming ha logrado acumular 12,9 millones de visualizaciones. Así, el universo Yellowstone ha desbancado a Mobland (Tierra de mafiosos), que ostentaba hasta ahora el título de mejor estreno con 8,8 millones. A los casi 13 millones de visualizaciones se suman los 2,9 millones de espectadores que siguieron la emisión en abierto en el canal de Paramount.

Dutton Ranch se centra en Beth y Rip, interpretados por Kelly Reilly y Cole Hauser, en una etapa posterior al final de Yellowstone. Que los personajes tuvieran su propia serie era el paso lógico, dado el peso que adquieren en la original. La pareja compra un rancho en el sur de Texas para iniciar una nueva vida lejos de Montana. Sin embargo, dejan de estar amparados por el apellido Dutton para convertirse en forasteros, y acaban encontrando más problemas.

La producción es el mejor spin-off de Yellowstone y, además, ofrece nuevas oportunidades para seguir expandiendo aun más el universo creado por Taylor Sheridan. No sólo da una nueva vida a dos grandes personajes, sino que incluye a otros también magnéticos que elevan el nivel de melodrama neowestern sin pasarse de frenada.

Con Rancho Dutton, Sheridan suma un nuevo éxito a Paramount en términos de audiencia, después de Landman (Un negocio crudo) y de su triunfo más reciente, The Madison, la serie protagonizada por Michelle Pfeiffer que ha arrasado en SkyShowtime.