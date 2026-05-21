Mañana llega al streaming la serie más esperada de la historia y Kevin Costner no sale bien parado: vuelve ‘Yellowstone’ y sólo la puedes ver en esta plataforma

El próximo 22 de mayo se estrena en la plataforma SkyShowtime la serie Rancho Dutton, una nueva serie del universo Yellowstone creada por Chad Feehan que ya están esperando expectantes los seguidores de la serie. Esta secuela de Yellowstone se estrenó el 15 en Paramount+ en Estados Unidos y está protagonizada por los actores Kelly Reilly y Cole Hauser, que dan vida a los personajes de Rip Wheeler y Beth Dutton los cuales intentarán reiniciar su vida en el sur de Texas, lejos de Yellowstone y todo lo que significa para ellos. Lo primero que ha sorprendido a los que han visto ya el primer episodio es el feo que se le ha hecho al actor Kevin Costner en esta nueva serie del universo Yellowstone. Los seguidores de la serie no comprenden como en esta nueva secuela se ignora totalmente a este actor que es una de las piezas fundamentales de la serie.

La serie Rancho Dutton ha sido creada por Chad Feehan y el 22 de mayo se ha estrenado solo dos episodios. El resto de episodios de la serie se irán estrenando semanalmente hasta que se completen los nueve episodios que tiene esta primera temporada el 10 de julio. Lo que no se sabe es si esta serie tendrá una segunda temporada ya que por ahora no hay ninguna noticia. Esta serie cuenta cómo tras regalarle el inmenso rancho Yellowstone a los indios, Beth y Rip encuentran un nuevo rancho en Texas de unas tres mil hectáreas en el que comenzarán una nueva etapa de su vida.

¿Qué ocurrió con Kevin Costner en el último episodio de Yellowstone?

Como todos los seguidores de Yellowstone recordarán el actor Kevin Costner tras los numerosos retrasos de la producción, abandonó finalmente la serie para centrarse en Horizon. Esta decisión inesperada obligó a su creador Taylor Sheridan a terminar la serie de una forma diferente e incluso a dejar abiertas algunas tramas por la ausencia del actor.

El actor Kevin Costner interpretaba el papel de John Dutton, el cual es fundamental en esta serie de wéstern. Por eso ha sorprendido que en la escena en la que Bett Dutton, papel interpretado por la actriz Kelly Reilly, recoge algunos objetos personales para protegerlos del incendio del primer episodio entre ellos está una foto enmarcada de su padre, pero el actor que aparece es Josh Lucas, el cual interpretaba la versión joven de este personaje. Para muchos esta ha sido una forma de ignorar a Kevin Costner y seguir adelante con la trama de Rancho Dutton.

¿De qué trata la serie Rancho Dutton?

Para los que no hayáis visto el final de la serie Yellostone, os avisamos de que puede tener spoilers. En la última temporada de la serie la familia Dutton regala el rancho Yellowstone a los indios y cada uno va tomando su propio camino. Mientras que Kayce se establece en una pequeña parcela en el interior del Yellowstone, Beth y Rip buscan un nuevo rancho en Texas y encuentran uno inmenso con unas tres mil hectáreas en el que se establecen.

Cuando ya están en este nuevo Rancho Dutton se da cuenta de que tienen que defender su propiedad de nuevo de los vecinos y promotores que desean arrebatarles las tierras. Una ardua tarea en la que ya tienen experiencia, pero que poco a poco se va complicado.

También Beth y Rip intentarán que Carter, su hijo adoptivo, se adapte a esta nuevo hogar. Aunque al principio Beth, se sigue negando a que Carter se refiriese a ella como su madre, poco a poco irá cambiando su actitud como este chico que es tan complicado e indómito como el propio Rip.

En esta la serie Rancho Dutton los protagonistas son el trío formado por Rip Wheeler, papel interpretado por el actor Cole Hauser, Beth Dutton a la que da vida la actriz Kelly Reilly y su hijo adoptivo Carter, papel interpretado por el actor Finn Little. Los demás miembros del reparto no han aparecido en ninguna temporada de Yellowstone y entre ellos destacan los actores los conocidos actores Ed Harris como Everett McKinney y Annette Bening como Beulah Jackson. También están en el reparto de esta nueva serieo los actores Juan Pablo Raba como Joaquin, Jai Courtney como Rob-Will, J.R. Villarreal como Azul, Marc Menchaca como Zachariah y Natalie Alyn Lind como Oreana, entre otros.

Tendremos que esperar para saber si la nueva serie Rancho Dutton tendrá una segunda temporada o si solo contará con los nueve episodios de esta primera entrega. Estaremos muy atentos a las noticias de la productora sobre esta nueva serie que seguro que se va convertir en un éxito para los seguidores del universo Yellowstone y para la plataforma de streaming SkyShowtime.