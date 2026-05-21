El hijo de Matías Prats afirma que han recibido ofertas para hacer una docuserie familiar: «Será cuando mi padre se retire»

En una noche marcada por la emoción y la admiración hacia Rafa Nadal, Matías Prats Jr. terminó convirtiéndose también en uno de los protagonistas inesperados de la premiere del documental dedicado al tenista. Cercano, sincero y visiblemente feliz por el momento personal que atraviesa, el periodista habló sin filtros sobre la posibilidad de que la saga de los Prats tenga algún día su propia serie documental, sobre su reciente paternidad junto a Claudia Collado y sobre la enorme admiración que siente por el deportista mallorquín.

Los Prats ponen fecha a un documental

Aunque le cuesta imaginar a su familia como protagonista de una producción audiovisual, Matías reconoció que la idea ya ha llamado a su puerta. «No sé yo si da para tanto la saga de los Prats», comentó entre risas, quitándole hierro al asunto. Sin embargo, enseguida admitió que sí han recibido ofertas para llevar la historia familiar a la pantalla. «Nos han llegado alguna propuesta, no te voy a engañar», confesó.

El periodista cree que todavía no es el momento adecuado, especialmente porque considera que todo dependerá de los tiempos de su padre. «Llegará el momento justo cuando mi padre a lo mejor dé un paso al lado, se retire o le apetezca», explicó. Aun así, dejó claro que, llegado el caso, él sería el primero en sumarse al proyecto. «Cuando nos apetezca contar algún secreto del abuelo o de él, yo estaré encantado», afirmó, dejando ver la enorme admiración y cariño que siente por su familia. «Tengo verdadera devoción por mi familia», sentenció emocionado.

La petición a Claudia Collado

Pero si hay un tema que ahora mismo le hace sonreír especialmente: su nueva vida como padre. Hace apenas unos meses dio la bienvenida a su primer hijo junto a Claudia Collado y reconoce estar completamente entregado a esta etapa. «Tengo un ángel de hijo», aseguró con una sonrisa imposible de disimular. «Es un niño maravilloso, tranquilo, sonriente, majo, guapo…», añadió orgulloso.

Tan feliz está viviendo esta experiencia que incluso ya piensa en ampliar la familia. «Está siendo una aventura maravillosa. Estoy feliz y quiero otro», confesó entre bromas, aunque rápidamente lanzó una advertencia divertida: «Que no me oiga mucho mi mujer, que dice que soy muy pesado». Sus palabras reflejan el gran momento vital que atraviesa, muy centrado en su faceta más familiar y personal.

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Su admiración hacia Nadal

La noche, sin embargo, giraba alrededor de Rafa Nadal y Matías Prats Jr. no dudó en rendirse ante él públicamente. «A Rafa le idolatro», afirmó con contundencia. Para el periodista, Nadal trasciende cualquier etiqueta deportiva. «Es uno de los mejores deportistas de la historia, pero no de España, de la historia en general», destacó.

Además, quiso poner en valor no solo sus éxitos en la pista, sino también la manera en la que siempre se ha comportado dentro y fuera de ella. «Me parece un tío normal, sencillo, brillante, que ha superado muchísimas dificultades con una sonrisa y con absoluto fair play», explicó, recordando incluso que nunca rompió una raqueta en plena competición. «Para mí es un ejemplo», aseguró.

Precisamente por eso, confesó que lo que más le sorprendió del documental es el nivel de intimidad que Nadal ha decidido mostrar. «Rafa siempre ha sido muy celoso de su vida privada», reconoció. Por eso, entrar en su casa y descubrir su lado más humano le impactó especialmente. «No pensaba que fuera a ser tan accesible», admitió.