Matías Prats Jr. habla de la muerte de la madre de su amiga Sara Carbonero: «Era una mujer buena»

El 13 de abril se conocía la triste noticia de la muerte de Goyi Arévalo, la madre de la periodista Sara Carbonero, tras luchar contra una larga enfermedad durante varios años. Este triste desenlace hizo que muchos de sus amigos del mundo de la televisión quisieran estar con ella en un momento tan delicado. Hasta el tanatorio se acercaron Isabel Jiménez, amiga íntima de la presentadora, y Raquel Perera (ex de Alejandro Sanz), que siempre está a su lado. Iker Casillas, su ex marido, también hizo acto de presencia de manera muy discreta, igual que Jota Cabrera, su actual pareja. Otro de los que no quiso faltar fue Matías Prats Jr., amigo de la toledana y compañero durante muchos años en la redacción de Deportes de Telecinco, donde ambos fueron presentadores.

Sara todavía no ha aparecido en público después de este duro golpe, algo completamente entendible. El que sí ha podido hablar de esta pérdida ante las cámaras ha sido Matías, que ha dado unas declaraciones a Europa Press. «Fue muy doloroso ese adiós. Lo siento mucho por ella, por su familia, por su hermana. Y nada, fui a darle un abrazo porque la quiero mucho», ha dicho ante la pregunta de la reportera por su paso por el tanatorio de Corral de Almaguer.

Aunque como amigo seguro que ha podido hablar con ella y saber cómo se encuentra, ha preferido no dar demasiados detalles de la situación, y ha dicho que Carbonero lo está pasando mal, pero que por desgracia es un trago que hay que pasar. «Desgraciadamente, madre no hay más que una. Es un sufrimiento que hay que pasar porque es ley de vida, pero se ha ido demasiado pronto», ha lamentado.

Prats ha tenido palabras muy bonitas en recuerdo de Goyi, que era una gran desconocida para el gran público, pese a la fama de su hija y a que su yerno es uno de los jugadores con más títulos de fútbol mundial. «Era una persona maravillosa, la vamos a recordar todos. Sus hijas la adoraban. En el pueblo hablaba bien de ella, sus nietos… En fin, era una mujer buena, era una mujer buena», ha querido destacar.

También habla del futuro del hijo de Iker y Sara como portero

Goyi falleció antes de poder ver a sus nietos triunfar como futbolistas profesionales, aunque sí ha podido comprobar que tienen una gran carrera por delante y que parece que llevan los genes de su padre. Martín Casillas ha aparecido en los últimos días por primera vez en una entrevista con José Ramón de la Morena, periodista que siempre ha apoyado mucho el fútbol juvenil.

«Yo soy fan de Martín, pero no sabéis cómo para Lucas. Qué agilidad, qué reflejos, qué personalidad. Va a ser portero bueno, eh. Hacedme caso. Lo digo ahora que tiene… Ni 10 años tiene el niño», así ha avisado de que puede ser un gran futbolista.

«Sara está todo el día en la ciudad deportiva, todo el día de torneos y tal, disfrutando con sus hijos y, bueno, que sea lo que ellos quieran, pero les encanta el fútbol, claro, lo han heredado, lo llevan en la sangre», asegura Matías. Sus hijos y su pareja son ahora mismo el mayor apoyo para Sara en estos momentos tan complicados.