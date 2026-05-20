Cuándo visitará el Papa León XIV Canarias: recorrido, actos y todo sobre su estancia

Cuando se confirmó que el Papa León XIV viajaría a España en junio, la atención se centró rápidamente en Madrid y Barcelona dado que son las dos grandes paradas institucionales y mediáticas. Sin embargo, con el paso de los días, fue tomando forma una parte del recorrido que ahora ya se ha confirmado en forma de agenda de modo que ya podemos repasar todos los actos y lo que hará el Papa León XIV en su visita a Canarias con las dos islas que va a visitar.

La visita del Papa a nuestro país en apenas unas semanas finalizará precisamente en Canarias pero seguro que muchos no saben qué lugares visitará exactamente, algo que será bueno no perderse si tenemos en cuenta que el Pontífice ha querido incluir el archipiélago como última etapa para conocer de cerca una realidad que lleva tiempo marcando la actualidad de las islas, aunque no siempre tenga la visibilidad que merece. Se trata de la cuestión migratoria por lo que todo apunta a que será uno de los ejes de su estancia. A eso se suma un elemento que por sí solo ya convierte la visita en algo histórico ya que es la primera vez que un Papa en ejercicio viaje oficialmente a Canarias de modo que os ofrecemos ahora todos los detalles de su agenta.

Agenda del Papa en Canarias: qué islas va a visitar

La estancia del Papa León XIV en Canarias será breve, pero bastante concentrada. Está prevista para los días 11 y 12 de junio, justo al final de su recorrido por España visitando Gran Canaria y Tenerife. De este modo, el pontífice llegará desde Barcelona en la mañana del jueves 11 y permanecerá en el archipiélago hasta la tarde del viernes, cuando regresará a Roma. Es un margen de tiempo ajustado, pero suficiente para los actos principales que ya se han adelantado.

El primer destino será Gran Canaria. Allí se celebrará uno de los eventos centrales de toda la visita y que se corresponde con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas. Este tipo de celebraciones suelen concentrar a miles de personas, pero en este caso la previsión es especialmente alta. No sólo por tratarse de una visita papal, sino porque muchos fieles de otras islas ya están organizando desplazamientos para poder asistir. Eso obliga a plantear una logística bastante cuidada, tanto en accesos como en seguridad y organización de espacios.

Más allá de la dimensión religiosa, hay un aspecto que marca claramente el sentido de la visita. León XIV quiere conocer de primera mano la situación migratoria en Canarias. De hecho, nada más aterrizar por la mañana en la base aérea de Gran Canaria/Gando se desplazará al Puerto de Arguineguín. Una visita motivada en parte por la línea que ya había mostrado el papa Francisco, que en varias ocasiones puso el foco en este punto del mapa como una de las puertas de entrada más delicadas hacia Europa.

Y luego, el mismo 11 de junio se reunirá en la Catedral de Santa Ana con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral de la diócesis. Por la tarde, será el turno de la mencionada misa en el Estadio de Gran Canaria.

Después de la primera jornada, el Papa se desplazará a Tenerife el 12 de junio. Allí continuará con su agenda y se celebrará el acto que pondrá el punto final a su visita a España. En principio, está prevista otra gran misa, esta vez en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El lugar no es casual. El entorno marítimo tiene un valor simbólico evidente en el contexto de la migración, y todo indica que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el cierre del viaje.

Este último acto servirá como despedida oficial antes de su regreso a Roma. Será, por tanto, el momento final de un recorrido que habrá pasado previamente por Madrid y Barcelona, con una agenda intensa en ambas ciudades. En la capital, por ejemplo, están previstos actos como una misa por el Corpus Christi en la plaza de Cibeles o encuentros institucionales con representantes políticos. En Barcelona, el viaje coincide además con el centenario de Antoni Gaudí, lo que ha abierto la puerta a posibles eventos relacionados con la Sagrada Familia.

En paralelo a la agenda del pontífice, la organización del viaje ya está en marcha desde hace semanas. El despliegue será importante. Se ha confirmado la participación de miles de voluntarios repartidos entre las distintas ciudades que visitará, incluidos varios centenares en Canarias. Su labor será clave para coordinar accesos, orientar a los asistentes y facilitar el desarrollo de los actos.

También se espera una cobertura mediática notable. Miles de periodistas se han acreditado para seguir el viaje, lo que da una idea del interés que ha generado la visita tanto dentro como fuera de España. Canarias no será una excepción en ese sentido. Los actos previstos en las islas estarán bajo el foco de medios nacionales e internacionales. Y por último, otro aspecto que ya se ha adelantado es que el acceso a los actos será gratuito, aunque será necesario inscribirse previamente para poder asistir, una medida pensada para controlar el aforo, sobre todo en las misas previstas tanto en Gran Canaria como en Tenerife.