Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Llegamos al miércoles y a mitad, casi, de semana es importante saber donde podemos repostar más barato y más si vives en Andalucía, comunidad que tiene diferencias bastante marcadas en lo que tiene que ver con el precio de la gasolina ya que no será lo mismo repostar en el centro de una gran ciudad, cómo hacerlo más lejos o en un municipio cercano. De este modo, si deseas saber cuánto te va a costar hoy miércoles 21 de mayo, el precio de la gasolina en Andalucía, toma nota que te lo contamos.

Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles 20 de mayo en Sevilla:

Gasolina 95

Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,299 €/l

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,299 €/l Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,299 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,299 €/l Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,309 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,309 €/l Family Energy . Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. 1,309 €/l

. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. 1,309 €/l Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,309 €/l

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,309 €/l Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. 1,309 €/l

. Utrera. Calle Almazara, 2. 1,309 €/l Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,309 €/l

. Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,309 €/l E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,347 €/l

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,347 €/l Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,349 €/l

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,349 €/l Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,359 €/l

Gasolina 98

Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,549 €/l

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,549 €/l Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,549 €/l

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,549 €/l Alcampo S.A. . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,562 €/l

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,562 €/l Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,574 €/l

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,574 €/l Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,584 €/l

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,584 €/l Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,589 €/l

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,589 €/l Enerplus . Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l

. Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l Q8 . Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 km 7,75. 1,614 €/l

. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 km 7,75. 1,614 €/l Los Ventolines (Agla). Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. 1,619 €/l

Diésel

Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,539 €/l

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,539 €/l Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,539 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,539 €/l Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,549 €/l

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,549 €/l Ballenoil . San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,549 €/l

. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,549 €/l Petroprix . Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,549 €/l

. Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,549 €/l Plenergy . Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. 1,549 €/l

. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. 1,549 €/l Moeve-Arroceros B.G. . Puebla del Río. Finca El Reboso s/n (Los Palacios-Pinzón km 15). 1,550 €/l

. Puebla del Río. Finca El Reboso s/n (Los Palacios-Pinzón km 15). 1,550 €/l Alcampo S.A. . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,553 €/l

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,553 €/l A2D . Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l

. Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l Petrol&Go. Mairena del Aljarafe. Calle Exposición, 22. 1,559 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolinera que Geoportal de Gasolineras señala como las más baratas para este 20 de mayo:

Gasolina 95

Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,389 €/l Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,389 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km s/n. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km s/n. 1,389 €/l Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,395 €/l

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,395 €/l Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,395 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,489 €/l

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,489 €/l Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,499 €/l

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,499 €/l ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,555 €/l

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,555 €/l Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. 1,569 €/l

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. 1,569 €/l Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. 1,579 €/l

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. 1,579 €/l Shell . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. 1,589 €/l

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. 1,589 €/l Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. 1,594 €/l

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. 1,594 €/l ASC Carburantes . Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,599 €/l

. Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,599 €/l Easyfuel . Chiclana de la Frontera. Urbanización Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1. 1,599 €/l

. Chiclana de la Frontera. Urbanización Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1. 1,599 €/l Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. 1,629 €/l

Diésel

Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,553 €/l

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,553 €/l Galp . Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. 1,559 €/l

. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. 1,559 €/l SCA Ntra. Sra. de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. 1,560 €/l

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. 1,560 €/l Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,575 €/l

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,575 €/l Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,575 €/l

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,575 €/l Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,575 €/l

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,575 €/l Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,575 €/l

. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,575 €/l Ballenoil . San Fernando. CL Ferrocarril 34. 1,579 €/l

. San Fernando. CL Ferrocarril 34. 1,579 €/l Ballenoil . San Fernando. Carretera N-IVA km 680. 1,579 €/l

. San Fernando. Carretera N-IVA km 680. 1,579 €/l Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. 1,579 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Para quienes viven en Málaga, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles 20 de mayo:

Gasolina 95

Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,419 €/l

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,419 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. 1,422 €/l

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. 1,422 €/l Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,428 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,428 €/l Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,428 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,428 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,428 €/l Petromarkt . Benalmádena. Calle Sidra, 4. 1,439 €/l

. Benalmádena. Calle Sidra, 4. 1,439 €/l Ballenoil . Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,439 €/l

. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,439 €/l Agla . Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. 1,449 €/l

. Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. 1,449 €/l Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,449 €/l

Gasolina 98

Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. 1,569 €/l

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. 1,569 €/l M3 Petróleos . Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. 1,579 €/l

. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. 1,579 €/l ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,595 €/l

. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,595 €/l Coloso . Málaga. Carretera de Coín km 54. 1,595 €/l

. Málaga. Carretera de Coín km 54. 1,595 €/l Agla . Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,605 €/l

. Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,605 €/l Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. 1,609 €/l

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. 1,609 €/l Galp . Fuengirola. Parc Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín. 1,639 €/l

. Fuengirola. Parc Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín. 1,639 €/l La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. 1,649 €/l

. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. 1,649 €/l Galp . Málaga. Calle Herman Hesse, 5. 1,649 €/l

. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. 1,649 €/l Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92 km 132. 1,655 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. 1,559 €/l

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. 1,559 €/l Autonet&Oil . Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. 1,579 €/l

. Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. 1,579 €/l Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. 1,585 €/l

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. 1,585 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. 1,585 €/l

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. 1,585 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,585 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,585 €/l Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,585 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,585 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,585 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,585 €/l Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,588 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,588 €/l Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,599 €/l

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,599 €/l Galp. Fuengirola. Carretera MA-409 km 6. 1,599 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Estas que te mostramos son las mejores gasolineras para repostar si estás en Córdoba hoy miércoles 20 de mayo:

Gasolina 95

Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,394 €/l

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,394 €/l Petroprix . Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,399 €/l

. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,399 €/l Plenergy . Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,399 €/l

. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,399 €/l Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,405 €/l

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,405 €/l Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,405 €/l

. Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,405 €/l Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,409 €/l

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,409 €/l Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,415 €/l

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,415 €/l Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, junto recinto ferial. 1,415 €/l

. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto recinto ferial. 1,415 €/l Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,416 €/l

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,416 €/l Ballenoil. Córdoba. Avda. Libia, 34. 1,419 €/l

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,489 €/l

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,489 €/l Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,489 €/l

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,489 €/l Fueling . Lucena. CL Ronda San Francisco, s/n. 1,499 €/l

. Lucena. CL Ronda San Francisco, s/n. 1,499 €/l El Carmen . Posadas. Avenida Andalucía, s/n. 1,559 €/l

. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. 1,559 €/l Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,589 €/l

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,589 €/l E.S. La Milana AGLA . Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. 1,635 €/l

. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. 1,635 €/l Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV km 428. 1,639 €/l

. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. 1,639 €/l Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. 1,639 €/l

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. 1,639 €/l Carrefour . Baena. Carretera A-305 km 60. 1,639 €/l

. Baena. Carretera A-305 km 60. 1,639 €/l Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. 1,659 €/l

Diésel

Petroprix . Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,499 €/l

. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,499 €/l Plenergy . Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,499 €/l

. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,499 €/l Ballenoil . Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,524 €/l

. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,524 €/l Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. 1,530 €/l

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. 1,530 €/l Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. 1,530 €/l

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. 1,530 €/l Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,531 €/l

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,531 €/l F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,549 €/l

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,549 €/l La Salud . Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,560 €/l

. Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,560 €/l Ballenoil . Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI 3 Industrial, 66. 1,579 €/l

. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI 3 Industrial, 66. 1,579 €/l Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,585 €/l

Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras donde es más barato repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,379 €/l

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,379 €/l Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. 1,385 €/l

. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. 1,385 €/l Ballenoil . Granada. Camino de Ronda, 117. 1,385 €/l

. Granada. Camino de Ronda, 117. 1,385 €/l E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,385 €/l

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,385 €/l Plenergy . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,385 €/l

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,385 €/l Petroprix . Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. 1,385 €/l

. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. 1,385 €/l Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,385 €/l

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,385 €/l Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238. 1,389 €/l

. Albolote. Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238. 1,389 €/l Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,389 €/l

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,389 €/l Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. 1,495 €/l

. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. 1,495 €/l Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,529 €/l

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,529 €/l AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. 1,529 €/l

. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. 1,529 €/l ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432 km 429 (izquierdo). 1,579 €/l

. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (izquierdo). 1,579 €/l ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432 km 429 (derecho). 1,579 €/l

. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (derecho). 1,579 €/l ASC Carburantes . Armilla. Carretera Armilla km 7. 1,579 €/l

. Armilla. Carretera Armilla km 7. 1,579 €/l ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432 km 431. 1,579 €/l

. Granada. Carretera N-432 km 431. 1,579 €/l Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,579 €/l

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,579 €/l A. Aguaza . Cúllar. CR N-342, 156. 1,589 €/l

. Cúllar. CR N-342, 156. 1,589 €/l Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,599 €/l

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,479 €/l

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,479 €/l Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,479 €/l

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,479 €/l Andaluza de Transportes SCA . Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Parcela 16 Polígono 18. 1,508 €/l

. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Parcela 16 Polígono 18. 1,508 €/l Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. 1,509 €/l

. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,509 €/l Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. 1,509 €/l

. Albolote. Calle Baza, 328. 1,509 €/l Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,529 €/l

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,529 €/l Sur-Oil . Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. 1,549 €/l

. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. 1,549 €/l Gaia . Zújar. Polígono acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n. 1,549 €/l

. Zújar. Polígono acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n. 1,549 €/l BS Energy . Baza. Carretera Benamaurel km s/n. 1,559 €/l

. Baza. Carretera Benamaurel km s/n. 1,559 €/l Nortegra Low Cost. Baza. Calle F (Pol. La Noria), 10. 1,559 €/l

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