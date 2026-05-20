Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre el precio de la gasolina para este miércoles 20 de mayo en Andalucía
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Llegamos al miércoles y a mitad, casi, de semana es importante saber donde podemos repostar más barato y más si vives en Andalucía, comunidad que tiene diferencias bastante marcadas en lo que tiene que ver con el precio de la gasolina ya que no será lo mismo repostar en el centro de una gran ciudad, cómo hacerlo más lejos o en un municipio cercano. De este modo, si deseas saber cuánto te va a costar hoy miércoles 21 de mayo, el precio de la gasolina en Andalucía, toma nota que te lo contamos.
Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles 20 de mayo en Sevilla:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,299 €/l
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,299 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,309 €/l
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. 1,309 €/l
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,309 €/l
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. 1,309 €/l
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,309 €/l
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,347 €/l
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,349 €/l
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,359 €/l
Gasolina 98
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,549 €/l
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,549 €/l
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,562 €/l
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,574 €/l
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,584 €/l
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,589 €/l
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l
- Q8. Bollullos de la Mitación. Carretera A-474 km 7,75. 1,614 €/l
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Pilas-Villamanrique km 1,5. 1,619 €/l
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. 1,539 €/l
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. 1,539 €/l
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,549 €/l
- Ballenoil. San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,549 €/l
- Petroprix. Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,549 €/l
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. 1,549 €/l
- Moeve-Arroceros B.G.. Puebla del Río. Finca El Reboso s/n (Los Palacios-Pinzón km 15). 1,550 €/l
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,553 €/l
- A2D. Mairena del Alcor. Calle Calzada Auxiliar Blas Infante, 1. 1,559 €/l
- Petrol&Go. Mairena del Aljarafe. Calle Exposición, 22. 1,559 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolinera que Geoportal de Gasolineras señala como las más baratas para este 20 de mayo:
Gasolina 95
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,389 €/l
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,389 €/l
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km s/n. 1,389 €/l
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. 1,389 €/l
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,395 €/l
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,395 €/l
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,489 €/l
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,499 €/l
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,555 €/l
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. 1,569 €/l
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. 1,579 €/l
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación km 639,8. 1,589 €/l
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. 1,594 €/l
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera CN-340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,599 €/l
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Parcela 2 SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1. 1,599 €/l
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. 1,629 €/l
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,553 €/l
- Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. 1,559 €/l
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga km 21. 1,560 €/l
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. 1,575 €/l
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. 1,575 €/l
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. 1,575 €/l
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. 1,575 €/l
- Ballenoil. San Fernando. CL Ferrocarril 34. 1,579 €/l
- Ballenoil. San Fernando. Carretera N-IVA km 680. 1,579 €/l
- Petroprix San Fernando. San Fernando. Calle Mecánicos, 10. 1,579 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Para quienes viven en Málaga, estas son las gasolineras más baratas hoy miércoles 20 de mayo:
Gasolina 95
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. 1,419 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. 1,422 €/l
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,428 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,428 €/l
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,428 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,428 €/l
- Petromarkt. Benalmádena. Calle Sidra, 4. 1,439 €/l
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. 1,439 €/l
- Agla. Pizarra. Ctra. Subzona a Álora. 1,449 €/l
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,449 €/l
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. 1,569 €/l
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. 1,579 €/l
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,595 €/l
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. 1,595 €/l
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba nº1 km 1. 1,605 €/l
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. 1,609 €/l
- Galp. Fuengirola. Parc Parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín. 1,639 €/l
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. 1,649 €/l
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. 1,649 €/l
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92 km 132. 1,655 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. 1,559 €/l
- Autonet&Oil. Nerja. Calle Pago Castillo Alto, 1. 1,579 €/l
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. 1,585 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. 1,585 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,585 €/l
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. 1,585 €/l
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. 1,585 €/l
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. 1,588 €/l
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,599 €/l
- Galp. Fuengirola. Carretera MA-409 km 6. 1,599 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Estas que te mostramos son las mejores gasolineras para repostar si estás en Córdoba hoy miércoles 20 de mayo:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,394 €/l
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,399 €/l
- Plenergy. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,399 €/l
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,405 €/l
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. 1,405 €/l
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. 1,409 €/l
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,415 €/l
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto recinto ferial. 1,415 €/l
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,416 €/l
- Ballenoil. Córdoba. Avda. Libia, 34. 1,419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,489 €/l
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,489 €/l
- Fueling. Lucena. CL Ronda San Francisco, s/n. 1,499 €/l
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. 1,559 €/l
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,589 €/l
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. 1,635 €/l
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. 1,639 €/l
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. 1,639 €/l
- Carrefour. Baena. Carretera A-305 km 60. 1,639 €/l
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. 1,659 €/l
Diésel
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. 1,499 €/l
- Plenergy. Córdoba. Calle Simón Carpintero, 9. 1,499 €/l
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. 1,524 €/l
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. 1,530 €/l
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. 1,530 €/l
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. 1,531 €/l
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. 1,549 €/l
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,560 €/l
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI 3 Industrial, 66. 1,579 €/l
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. 1,585 €/l
Precio de la gasolina hoy 20 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Para quienes viven en Granada, estas son las gasolineras donde es más barato repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,379 €/l
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. 1,385 €/l
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. 1,385 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,385 €/l
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,385 €/l
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. 1,385 €/l
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,385 €/l
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238. 1,389 €/l
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,389 €/l
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. 1,389 €/l
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km 88. 1,495 €/l
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. 1,529 €/l
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. 1,529 €/l
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (izquierdo). 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (derecho). 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. 1,579 €/l
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432 km 431. 1,579 €/l
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,579 €/l
- A. Aguaza. Cúllar. CR N-342, 156. 1,589 €/l
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. 1,599 €/l
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. 1,479 €/l
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,479 €/l
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Parcela 16 Polígono 18. 1,508 €/l
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. 1,509 €/l
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. 1,509 €/l
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. 1,529 €/l
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n. 1,549 €/l
- Gaia. Zújar. Polígono acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n. 1,549 €/l
- BS Energy. Baza. Carretera Benamaurel km s/n. 1,559 €/l
- Nortegra Low Cost. Baza. Calle F (Pol. La Noria), 10. 1,559 €/l
El mapa con las gasolineras más baratas
Acabamos de ver dónde es más barato repostar con listados muy completos, pero si deseas hacer cualquier otra consulta a lo largo del día o de la semana, puedes entrar tú mismo en el Geoportal de Gasolineras, donde filtrar resultados por lista, pero también por mapa como este que ves de Granada: