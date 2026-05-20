Horario de los exámenes de Selectividad 2026 en Asturias: cuándo es, hora y donde son los exámenes de la PAU

La Selectividad 2026 en Asturias ya tiene fechas y es entonces ahora cuando para muchos estudiantes, empieza la cuenta atrás de verdad. Sabemos que este no es sólo otro examen más, sino que son tres días que se viven con bastante presión, porque de ahí sale buena parte de la nota que abre o cierra puertas en la universidad, aunque junto a la convocatoria ordinaria de la que ofrecemos ahora todos los detalles, tenemos también la convocatoria extraordinaria.

La PAU de 2026 se celebrará en junio, como viene siendo habitual, y también como decimos, habrá una segunda convocatoria en julio para quienes necesiten repetir o subir nota. El calendario no cambia demasiado respecto a otros años, pero sí conviene tener claros los horarios para no llevarse sorpresas a última hora y no sólo de las fechas de Selectividad 2026 en Asturias, sino también qué examen se producirá cada día. Y es que no sólo es importante estudiar, sino que lo es también saber a qué hora se entra a realizar las pruebas, cuánto dura cada una. Incluso saber cuándo puedes descansar también cuenta, dado que las tres jornadas de Selectividad serán largas, comenzando muy temprano y hasta la tarde, de modo que si vives en Asturias y tienes que hacer la Selectividad, toma nota porque te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

Cuándo es la Selectividad en Asturias: a qué hora empieza y cuándo acaba la PAU 2026

Las pruebas de la convocatoria ordinaria de la Selectividad en Asturias 2026 se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio, es decir, que se celebra en los mismos días que la mayoría de las Comunidades Autónomas, aunque en este caso concreto, tenemos que decir que el primer día no será igual ya que comenzará por la tarde y no a primera hora de la mañana como de costumbre. De este modo, ahora repasamos el calendario aunque ya podemos adelantar que el 2 de junio todo comenzará a partir de las 16:30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura seguido poco después de la Primera Lengua Extranjera, que cerrará esa primera jornada.

Y a partir del segundo día cambia el ritmo. Las pruebas comenzarán a las 9:00 de la mañana y se alargan hasta última hora de la tarde, con descansos entre exámenes. Son días largos, con varias asignaturas seguidas, en los que conviene dosificar bien la energía. El último examen suele terminar sobre las 20:30, así que el cansancio también es algo importante a tener en cuenta.

Calendario por días de la Selectividad 2026 en Asturias: horario de los exámenes por asignatura

El calendario oficial de la Selectividad 2026 en Asturias distribuye las asignaturas en tres días, organizadas en bloques horarios. Este es el detalle completo por día:

Día 2 de junio (tarde)

16:30 – 18:00: Lengua Castellana y Literatura

Lengua Castellana y Literatura 19:00 – 20:30: Primera Lengua Extranjera

Día 3 de junio (mañana y tarde)

9:00 – 10:30: Historia de España

11:30 – 13:00: Historia de la Filosofía

14:00 – 15:30: Análisis Musical, Matemáticas y Latín

16:30 – 18:00: Artes Escénicas y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

19:00 – 20:30: Dibujo Artístico y Ciencias Generales

Día 4 de junio (mañana y tarde)

9:00 – 10:30 : Tecnología e Ingeniería, Coro y Técnica Vocal, Biología, Empresa y Diseño de Modelo de Negocios

: Tecnología e Ingeniería, Coro y Técnica Vocal, Biología, Empresa y Diseño de Modelo de Negocios 11:30 – 13:00: Diseño, Historia de la Música y de la Danza, Química y Geografía

Diseño, Historia de la Música y de la Danza, Química y Geografía 14:00 – 15:30 : Fundamentos Artísticos, Literatura Dramática, Física y Griego

: Fundamentos Artísticos, Literatura Dramática, Física y Griego 16:30 – 18:00 : Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Dibujo Técnico, Geología y Ciencias Ambientales, Historia del Arte

: Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Dibujo Técnico, Geología y Ciencias Ambientales, Historia del Arte 19:00 – 20:30: Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño, Movimientos Culturales y Artísticos y Segunda Lengua Extranjera

En cuanto a la estructura de la prueba, conviene recordar que la PAU se divide en dos fases. Por un lado, la fase de acceso, que es obligatoria y en la que los estudiantes se examinan de Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir) y una materia específica de modalidad. Por otro, la fase de admisión, que es voluntaria y permite el que se pueda subir nota hasta un máximo de cuatro puntos adicionales.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Asturias

Ahora ya sabemos cuándo es la Selectividad en Asturias en lo que respecta a la convocatoria ordinaria, pero lo cierto es que no todo el mundo llega a junio en las mismas condiciones, y por eso existe la convocatoria de julio. En Asturias, la PAU extraordinaria se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio de 2026, justo un mes después de la ordinaria.

El esquema es prácticamente el mismo. Se repite la misma organización de exámenes, con ese primer día que empieza por la tarde y el resto ya con jornadas completas de mañana y tarde. Podemos decir entonces que quien vaya en julio se va a encontrar, en esencia, con la misma Selectividad que en junio. Y aunque suele haber menos alumnos en estas fechas, el peso de la prueba es exactamente el mismo. Para algunos es una segunda oportunidad tras no haber ido bien en junio; para otros, directamente la primera. En cualquier caso, sigue siendo un momento clave para ajustar la nota y poder entrar en la carrera que tienen en mente.