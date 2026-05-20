El mejor bocadillo de tortilla de patatas en Madrid: cuesta menos de 3 euros y esta «riquísimo»

Encontrar un sitio donde desayunar o hacer una pausa rápida en Madrid por poco dinero empieza a parecer una misión complicada. Entre cafeterías que se ponen de moda, locales virales y desayunos que suelen costar más de diez euros e incluso más, muchos madrileños buscan algo sencillo. Un sitio en el que comer bien, rápido y sin dejarse media cartera. Y precisamente eso es lo que está llamando la atención en un pequeño local especializado en uno de los grandes clásicos españoles y que ya se ha hecho viral en redes ya que sirve el mejor bocadillo de tortilla de patatas y además, por menos de 3 euros.

La tortilla de patatas sigue teniendo un lugar privilegiado en cualquier ranking gastronómico nacional. Cada uno tiene su favorita y siempre está el eterno debate de si es mejor con cebolla o sin ella, o también se suele discutir si es mejor que esté más hecha o jugosa, o si se saborea más en pincho o dentro de un bocadillo. Sobre esto último, además, parece haberse abierto un nuevo debate en redes sociales tras hacerse viral un establecimiento madrileño que ha convertido los montaditos de tortilla en su gran especialidad. El sitio en cuestión está dando mucho que hablar, y parte de la culpa la tiene TikTok. La creadora de contenido @saravidorreta_ compartió hace unos días un vídeo enseñando sus montaditos y su reacción fue bastante clara: «están riquísimos». La publicación ya acumula más de 3.000 me gusta y ha servido para poner el foco en un local que muchos todavía no conocían y que empieza a colarse en las rutas gastronómicas rápidas de la ciudad gracias a una tortilla que seguro tú también deseas probar.

El mejor bocadillo de tortilla de patatas en Madrid

La propuesta del que dicen que es el mejor bocadillo, o montadito, de tortilla de patatas de Madrid llega de parte de de Paco’s Montaditos, un negocio con locales en Plaza de Colón y Plaza Castilla que nació con una idea bastante sencilla como es la de recuperar la esencia de los bares tradicionales españoles, pero adaptada al ritmo actual de la ciudad. De este modo, su filosofía gira alrededor de algo muy reconocible, la comida popular, un producto sencillo y recetas de toda la vida. Eso sí, adaptadas a una fórmula rápida pensada para llevar, comer en la oficina o hacer una parada rápida entre recados y trabajo.

Ellos mismos explican que buscan recuperar «el alma de los bares de barrio», convirtiendo el montadito de tortilla en una especie de ritual urbano. Y por ahora parece que la fórmula funciona. Más de 7.000 clientes han pasado ya por sus locales y cuentan con más de 15 variedades distintas. Pero probablemente lo más llamativo sea otra cosa ya que los precios apenas llegan a los tres euros.

Montaditos de tortilla por menos de 3 euros en Madrid

En una ciudad como Madrid donde un café y una tostada pueden superar fácilmente los 5 euros, encontrarse un montadito recién hecho por menos de 3 llama bastante la atención y aunque las opciones clásicas, ya sea con cebolla, o sin cuestan 2,80 euros, tenemos que decir que el resto de especialidades tampoco son mucho más caras. Por ejemplo, tenéis estos montaditos para elegir, con precios que parecen realmente increíbles si tenemos en cuenta lo que se suele cobrar en otros lados:

Castizo con salsa brava: 3 euros

Andaluz con salmorejo: 3 euros

Manchego con pisto: 3 euros

Mallorquín con sobrasada: 3,20 euros

Trufado: 3,20 euros

Trufado: 3,20 euros Puchero con ropa vieja: 3,50 euros

También tienen otras propuestas como montaditos de pollo asado trufado, pringá, vegetal con atún o pisto manchego. Además, todo se prepara diariamente y el propio local avisa de que trabajan con unidades limitadas, algo que parece responder a una producción más pequeña y artesanal.

La clave parece estar en la tortilla y en el pan

Más allá de los ingredientes, Paco’s Montaditos insiste especialmente en dos aspectos: el producto casero y el pan recién hecho. Su carta gira alrededor de una tortilla jugosa y elaborada cada día, algo que suele marcar diferencias cuando se trata de un plato tan aparentemente simple. Porque cualquiera que haya probado una mala tortilla sabe que este clásico español admite pocas medias tintas. Puede ser memorable o una decepción absoluta. Y precisamente por eso muchos usuarios que han visto el vídeo viral están comentando lo mismo y es que les ha entrado hambre.

Madrid vive constantemente nuevas aperturas y tendencias gastronómicas. Algunas duran apenas unas semanas. Otras, sin embargo, funcionan porque apuestan por algo mucho más sencillo: recetas conocidas, precios razonables y comida que no necesita demasiadas explicaciones. Quizá ese sea el secreto. Porque a veces un bocadillo de tortilla caliente por menos de tres euros sigue siendo difícil de superar.