El desconocido pueblo de Galicia que tiene la mejor tortilla de patatas de España pero casi nadie lo visita

La mejor tortilla de patatas de España se hace en un desconocido pueblo de Galicia que te enamorará al primer bocado. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en la excusa perfecta en estos días que hasta la fecha no sabíamos. En los pequeños pueblos es donde hay una serie de elementos que casi nadie conoce y que pueden darnos aquello que queremos y más.

Será el momento de empezar a pensar en algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente tocará estar listos para viajar a un lugar desconocido con un elemento que puede ser uno de los más destacados de estos días. Nuestro plato estrella, esa increíble tortilla de patatas que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una escapada a las profundidades de una Galicia que tiene mucho que ofrecernos. Este pequeño pueblo es uno de los que tiene este encanto especial que nos descubre lo mejor de un tipo de gastronomía que destaca.

Este desconocido pueblo de Galicia esconde un tesoro

La moda de visitar algunos pueblos o de tener en consideración determinados elementos que nos hacen ir hacia un lugar u otro, puede cambiar a toda velocidad. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un descubrimiento de esos que impresionan y que pueden convertirse en nuestro mejor aliado de una serie de cambios destacados.

Este lugar esconde un importante tesoro que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará a sumergirnos de lleno en una aldea de esas que realmente tocará empezar a tener en mente. Una Galicia que ya tiene una fama que debemos comprobar y que nos traerá alguna que otra sorpresa inesperada.

Llega un momento en el que tocará empezar a descubrir la esencia de una cocina tradicional que va más allá de lo que esperaríamos.

Tocará estar preparados para darlo todo en un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será el momento de empezar a pensar en este tipo de pueblos que nos trasladan a una cocina de las que quizás no teníamos tantas ganas de visualizarla de una forma diferente.

Aquí hacen la mejor tortilla de patatas del país

Un pequeño pueblo tiene la suerte de tener una de las mejores tortillas de patatas del país. Betanzos según National Geographic es el lugar de España en el que se cocina un tipo de tortilla con nombre propio. Un buen básico que nos hará probarla en el lugar en el que le ha dado nombre. Esa tortilla cuajada a la perfección con un sabor que nos hace pensar en esta combinación básica y deliciosa, los huevos y la patata son una mezcla increíble de sabores.

Puedes prepararte para viajar a Galicia en busca de este pueblo y de muchos más que nos descubrirán la esencia de un tipo de receta tradicional de lo más especial. Esta mezcla puede acabar siendo la que nos marcará de cerca en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Ingredientes para 4 personas

Medio kilo de patatas gallega a poder ser tipo ‘kennebec’

Aceite de oliva virgen extra

11 huevos camperos (o 11 huevos normales más 3 claras extras si son huevos normales)

Media cucharadita de sal

Utensilios

Una sartén antiadherente

Sartén aceite

Preparación

Cortar en láminas finas, las patatas pero con tamaño irregular, si usamos un cortador tipo mandolina trabajaremos con más rapidez y nos quedarán las rodajas similares. Añadimos sal a las patatas y las freímos en aceite abundante. Otra de las claves, a menudo nos cortamos poniendo aceite y luego la patata no queda igual. En la sartén añadimos una buena cantidad de aceite con fuego fuerte. Añadimos las rodajas de patatas y bajamos el fuego, dejamos que las patatas se vayan cocinando despacio. Trascurridos unos 10 minutos, aproximadamente o cuando veamos que las patatas se van dorando por los bordes pero todavía no están del todo hechas apagamos el fuego. Llega el momento de ponernos con los huevos. Los mezclamos ligeramente pero sin batirlo, un par de movimientos con la cuchara y listo. Volvemos a las patatas que ya estarán doradas. Las escurrimos y los añadimos al recipiente donde tenemos los huevos. Luego preparamos una sartén con aceite de oliva, y vertemos la mezcla de huevo y patatas en la sartén. Apenas la dejamos por un lado, ya que en 30-40 segundos le daremos la vuelta. Otros 30-40 segundos y apagamos el fuego y ya tenemos lista nuestra tortilla.

Atrévete a probarla es una auténtica delicia en todos los sentidos que seguro que te apasionará al primer bocado.