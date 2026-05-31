El grupo chino que recurrió a Zapatero para comprar petróleo está registrado en una sede de empresas fantasma en Hong Kong

La sociedad China International Cultural Technology Resources Group CO LTD, que aparece en el informe de la UDEF del caso Zapatero relacionada con el Partido Comunista chino (PCCh) y que recurrió al ex presidente del Gobierno para comprar petróleo, está registrada en una dirección de Hong Kong usada por empresas fantasma.

En concreto, esta firma figura vinculada a dos despachos de la novena planta en el edificio de oficinas Wing On Plaza ubicado en el número 62 de Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Esta misma dirección también apareció en los conocidos como Paradise Papers (Papeles del Paraíso) vinculada a Pine Agritech Limited -accionista de Loampit Limited-, calificada aquí como empresa offshore de Bermudas con vínculos operativos en Hong Kong y Singapur.

Por ejemplo, en los mismos Papeles del Paraíso consta que la sociedad Yang Solar Power Investments Limited operó desde la undécima planta de este mismo edificio de Hong Kong, región administrativa especial de la República Popular China.

Se da la circunstancia de que Hong Kong tiene un largo historial como sede de empresas fantasma y estructuras corporativas opacas, por varias razones estructurales y funcionales, como permitir la constitución de una empresa mediante un sistema rápido, barato y con requisitos mínimos, y una regulación fiscal muy favorable, lo que le sitúa como un enclave privilegiado para mover capitales hacia o desde China continental.

En el caso Zapatero, tal y como ha publicado OKDIARIO, la sociedad China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR) envió una carta de intenciones al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la dirección de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz 70 de Madrid, para ofrecerle contratos de compra de petróleo venezolano de entre «5 y 20 años» de duración. El ex presidente tenía su despacho -registrado el pasado martes por la UDEF en el número 35- pero la carta de este grupo chino incluye la dirección de la sede nacional del PSOE de Pedro Sánchez, que está enfrente.

Imagen de la carta enviada por China International Cultural Technology Resources Group CO LTD al ex presidente Zapatero.

La misiva -a la que tuvo acceso este periódico- remitida por esta compañía que, según la UDEF, uno de los empresarios venezolanos investigados relaciona directamente con la dictadura china de Xi Jinping, describe así el objeto del acuerdo propuesto. «Nosotros, China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR), estamos preparados, dispuestos y capacitados para adquirir petróleo crudo (varios grados), gas natural licuado, coque de petróleo y minerales preciosos procedentes de distintas jurisdicciones para su venta dentro de nuestra red», reza el texto de la carta incorporado al informe policial.

La empresa china añade que prefiere «contratos a largo plazo (de 5 a 20 años)» y que también aspira a «participar en proyectos de renovación de refinerías a nivel mundial».

La misiva concluye con una petición que define con nitidez el papel que esperaba de Zapatero: «Por favor, tengan la amabilidad de proporcionarnos información sobre posibles socios: gobiernos, corporaciones comerciales designadas por gobiernos y titulares independientes de materias primas». Los compradores chinos expresan además su deseo de una «cooperación duradera y fructífera» con el ex presidente socialista.

La carta está fechada el 30 de octubre de 2023, dos semanas después de que Zapatero viajara a Pekín invitado por el propio PCCh entre el 16 y el 18 de ese mismo mes. Durante ese desplazamiento, el ex jefe del Ejecutivo asistió al III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda y se reunió con Liu Jianchao, máximo responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista chino, y con Guo Yezhou, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central de dicho partido.

Asimismo, tras recibir esa carta, el ex presidente regresó a China y se volvió a reunir con Jianchao y Yezhou en noviembre de 2023, según recoge la UDEF en su informe, que sitúa a Zapatero como «intermediario obligatorio» para la venta de crudo venezolano del chavismo a compradores internacionales, entre ellos empresarios chinos o la firma suiza Swissoil Trading SA, presidida por Philipp Paul Vartan Apikian y sancionada por EEUU bajo mandato de Donald Trump.