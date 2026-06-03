Rectificación de Julián Mateos Aparicio

En relación a la información publicada por OKDIARIO publicada el día 24 de mayo de 2026, bajo el título La UDEF cree que la trama de Zapatero pagó 10.000 € al director del fondo de la SEPI tras el rescate de Plus Ultra, Julián Mateos- Aparicio Prieto ejercita su derecho de rectificación y manifiesta lo siguiente:

El informe de la UDEF no recoge ninguna creencia, ni sugiere ni afirma que Julián Mateos- Aparicio haya cobrado 10.000 euros de la trama objeto de investigación. Por el contrario, lo que refleja la UDEF en el citado informe es que la mercantil Corpoestructura abona mensualmente a la mercantil Análisis Relevante 10.000 euros en virtud de un contrato suscrito entre ambas partes en abril de 2021.

Julián Mateos- Aparicio no intervino de ningún modo en la concesión del apoyo financiero público temporal a la aerolínea Plus Ultra, dado que se incorporó en SEPI en agosto de 2021, 5 meses después de la aprobación de dicha concesión.

Julián Mateos- Aparicio no ha recibido ningún cobro de ningún tipo de trama delictiva, ni tiene ningún tipo de ingreso irregular, ni consta en el informe de la UDEF imputación, sospecha o atribución indiciaria en tal sentido.