La bronca de Sánchez a Ábalos un mes antes de destituirle: «Es descorazonador ver la falta de pulso político en Ferraz»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abroncó a José Luis Ábalos un mes antes de destituirle como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. «Es descorazonador ver la falta de pulso político en Ferraz», le dijo el presidente del Gobierno a Ábalos, avisándole de que había que cambiar las cosas.

OKDIARIO ha accedido a mensajes de WhatsApp inéditos entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Ambos tenían contacto permanente y el presidente le llamaba en cualquier momento del día para hablar sobre cuestiones políticas.

Ábalos era su persona más leal y los dos tenían tanta confianza que Pedro Sánchez también le confesaba los errores que veía en el Gobierno y el PSOE. También le echaba la bronca. Una de las discusiones ocurrió el 5 de junio de 2021. A Ábalos le quedaban tan sólo unas semanas en el cargo y Pedro Sánchez le pidió una mayor colaboración en los actos del Gobierno.

«He estado viendo el acto de medioambiente. Varias cuestiones a mejorar: 1. El formato está bien. La puesta en escena es óptima. No hay objeción que hacer. 2. El debate tiende a ser abstracto. Académico más que político. No se mencionan; cuando se hace, es de forma lateral, las políticas hechas por el Gobierno. Entiendo que debe haber una parte así, pero debemos aprovechar para hacer recuento de lo logrado (no mucha gente lo sabe) y proyectar hacia el futuro. De esta charla, no sé cuál es el titular concreto más allá de nuestro compromiso ecologista. 3. Desaprovechamos estos actos para mandar un mensaje sectorial (del tema tratado) y político (actualidad). De este acto tengo claro que nada saldrá en los medios hoy. Una ocasión desaprovechada. Sirvan estas líneas para repensar no el formato, sino el enfoque político/sectorial de los mismos. Abrazo. Da la sensación de que nadie piensa en el mensaje a colocar en estos actos. Lo debo hacer yo», le recriminó Pedro Sánchez.

José Luis Ábalos le respondió justificándose: «El domingo pasado, hubo otro acto también de medioambiente, y efectivamente, nada salió en medios. La entrevista en La Vanguardia es lo que salió. Lo comparto y exigiremos un mensaje dentro de la organización del acto».

El presidente, enfadado, le respondió: «Ya, José Luis, pero permíteme que te diga, en Ferraz no hay nadie que piense en estos temas. Yo no llego a todo. En tu caso, deberías estar encima, proponiendo mensajes y liderando ese flanco como secretario de organización. Siento decirte que llevas mucho tiempo con toda esa área desatendida. Si no puedes, es evidente que Ferraz languidece desde el plano político desde hace tiempo, deberemos repensar todo esto. Porque la verdad es descorazonador ver la falta de pulso político en Ferraz. Cuando hablamos de repolitizar, también me refiero a esto. No hacer sólo ruedas de prensa».

Ábalos asumió el error y le escribió: «Efectivamente, pero era un acto con una vicepresidenta del Gobierno, la presidenta del partido, la coordinadora de la Ponencia Marco del Congreso y la Delegada del Gobierno en Baleares y ponente sectorial. Y pese a ello se les pidió mensaje político». «Ya coño pero hay que darles línea. Nadie habla con ellas, este es el tema. ¿Debo hacerlo yo?», le recriminó Sánchez, enfadándose aún más.

José Luis Ábalos intentó calmar al presidente y explicarle que ya se había puesto manos a la obra: «No debes hacerlo tú, pero se resisten. Es cómodo limitarse al negociado de uno y eludir hasta un canutazo que se les pide. Lógicamente, los medios pasan de cubrir actos que no dicen nada. El mensajero es tan importante como el mensaje. Ahora hablaré con Rivera aprovechando que tengo otras cosas. Maritcha estuvo hablando con Rivera sobre los mensajes».

El presidente no escuchó sus excusas y siguió en sus trece. «Ferraz está desasistido. Ahí no hay lugarteniente. Lo cubre, como puede, Santos», le recalcó. Un mes después de estos mensajes, Sánchez le despojó de la Secretaría de Organización de Ferraz y se la dio a Santos Cerdán.

«No cedas»

Pedro Sánchez también encargaba a José Luis Ábalos negociar con sus socios de Gobierno. Al presidente del Gobierno le obsesionaba la Ley de Vivienda y quería sacarla durante el verano de 2021. «Este miércoles he quedado con Belarra para intentar poner punto final», le informó Ábalos, a lo que Sánchez contestó: «Con aire limpio».

Ábalos le trasladó que los socios de Podemos no se bajaban del burro sobre controlar el precio de los alquileres. «En eso no cedas, lógicamente», le ordenó el presidente socialista.

«Intento hacer una aproximación a la capacidad de las Comunidades Autónomas para declarar zona tensionada, pero no parece que cedan. Sólo es ese punto, pero ellos estiman que es nuclear. Nosotros apostamos por la congelación del alquiler en zonas tensionadas y ellos por fijar precio en función de los indicadores de referencia», le trasladó Ábalos. «Es un buen tema para entonces o en septiembre», le respondió Sánchez al entonces ministro que le señaló que la propuesta de Podemos era constitucionalmente viable.