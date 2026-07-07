El chat de Sánchez con el «desconocido» Ábalos 3 años después de su destitución mientras hablaba en TV: «¡Qué paciencia tienes!».

«¡Qué paciencia tienes!», este fue el último mensaje de WhatsApp que Pedro Sánchez le envió a José Luis Ábalos el 7 de febrero de 2024, 13 días antes de que la Guardia Civil detuviera al que fuera su asesor Koldo García y 3 años después de su destitución. El presidente reaccionaba con estas palabras a un mensaje compartido en la red social X en el que se hacían eco de una intervención televisiva de Ábalos contra Cayetano Martínez de Irujo.

«Me cuentan que el zasca que le ha metido Ábalos a Cayetano Martínez de Irujo, terrateniente, señorito del pan pringao, duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra, se ha escuchado en la estación espacial internacional», escribía un tuitero adjuntando un vídeo del ex ministro de Transportes en el que atacaba a Cayetano Martínez de Irujo por los pozos que tenía su familia en el Parque de Doñana.

El hijo de la duquesa de Alba había intervenido en el programa Todo Es Mentira como empresario agrícola y había criticado la cadena alimentaria. Ábalos era entonces colaborador de ese programa y le respondió en directo: «Decir que es una dictadura medioambiental cuando su hermana ha sido denunciada por la Fiscalía por perforar ocho pozos clandestinos que afectan a Doñana… A usted le parecen más importantes los pozos para su actividad económica que Doñana como patrimonio de todos los españoles».

El ex ministro de Transportes le envió al presidente esta intervención televisiva y Pedro Sánchez le respondió un minuto después: «¡Qué paciencia tienes!». Ábalos le replicó unos segundos después con un «horroroso».

Esta conversación fue la última que Ábalos y Sánchez mantuvieron por WhatsApp. El intercambio de mensajes se produjo el 7 de febrero de 2024 por la tarde. Faltaban tan sólo unos días para que estallara el caso Koldo y, según reveló Ábalos, el presidente le reveló meses atrás que la UCO estaba investigando a su ex asesor.

El contacto entre ambos se mantuvo tras el cese de la cartera de Transportes y pese a lo que iba a acontecer con Koldo, pero a partir de ese 7 de febrero de 2024 se cortó la comunicación. El presidente ya no quería saber nada del que hubiera sido su máximo hombre de confianza, tanto en el partido como en el Gobierno. Sánchez llegó a decir que era «un gran desconocido» para él en plano personal, aunque los mensajes demuestran que se escribían a diario.

Sánchez le pidió ayuda en Valencia

Pedro Sánchez también se estuvo mensajeando con José Luis Ábalos durante el mes de enero. El presidente le pidió ayuda para aupar a Diana Morant como candidata del PSOE en la Comunidad Valenciana, puesto que le había llegado que el ex ministro apoyaba a su contrincante Alejandro Soler. Ábalos le sacó del error y le dijo que Santos Cerdán le llamaría.

El presidente le pidió estar unidos el 26 de enero de 2024. Ábalos le contestó: «En eso siempre he estado pero has de saber que nadie me ha pedido ningún tipo de ayuda». «Ok. Pues te la pido yo», le respondió el presidente del Gobierno. Ábalos destensó la conversación y le puso un «jejeje» y Sánchez le respondió: «Pues eso».

Días más tarde, el 29 de enero de 2024, José Luis Ábalos le informó de sus gestiones al presidente. «La cosa está encaminada. Estoy en contacto con Santodu», le escribió a lo que Sánchez contestó: «Perfecto. ¡Muchas gracias, José Luis!

Al día siguiente, Ábalos le volvió a contactar para decirle «Tema arreglado por mi parte» en alusión a los candidatos que se postulaban a liderar el partido en Valencia. «Ok, veremos si se llega a un acuerdo», le dijo Sánchez y Ábalos contestó: «Sí, con Alejandro sí, con base a lo que se le ofreció la pasada semana».

El último favor de Ábalos a Sánchez fue impulsar a Morant

Las gestiones de Ábalos tuvieron efecto y los tres candidatos a liderar el PSOE valenciano fueron citados por Santos Cerdán en la sede nacional del partido de la calle Ferraz en enero de 2024. Los aspirantes Diana Morant, Alejandro Soler y Carlos Bielsa tuvieron una reunión con el entonces secretario de Organización y acordaron que Morant sería la candidata.

Sánchez también apoyaba a Diana y acudió a Ábalos para cortar las aspiraciones de Alejandro Soler de hacerse con el control del partido en Valencia. Este fue el último favor que Ábalos le hizo al presidente.