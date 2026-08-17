Fuga de gas en Marratxí: el fuerte estruendo alarma a los vecinos y obliga a cortar varias calles

Tarde de tensión en Marratxí después de que unas obras provocaran daños en una tubería de gas y en otras dos conducciones de agua. La avería originó una fuga de gas que se mantuvo activa durante buena parte de la tarde y cuyo fuerte sonido pudo escucharse desde las inmediaciones, generando preocupación entre los vecinos.

El incidente se produjo cuando unos operarios de fontanería que trabajaban para una empresa privada de construcción dañaron accidentalmente las conducciones mientras realizaban sus labores. La rotura de la tubería de gas obligó a activar un dispositivo de emergencia para controlar la situación y evitar que el incidente fuera a más.

OKBALEARES dispone de un vídeo de los momentos de mayor tensión, en el que se puede escuchar claramente el sonido provocado por la fuga de gas y que permite hacerse una idea de la intensidad del incidente vivido este lunes por la tarde en Marratxí.

La Policía Local de Marratxí acordonó la zona y estableció restricciones al tráfico para facilitar la intervención de los equipos de emergencia. Uno de los principales accesos afectados fue el que conecta con Sa Cabana desde el puente de la estación de tren hasta la rotonda del camí de sa Cabana.

También se produjeron cortes en otras vías, entre ellas la calle Aragón, aunque las restricciones afectaron al tráfico rodado y los peatones pudieron circular por la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Mallorca, Policía Local de Marratxí y Protección Civil, que trabajaron para asegurar el perímetro y permitir que los operarios pudieran acceder a las tuberías dañadas.

Los trabajos de reparación obligaron a levantar parte del pavimento para acceder a la conducción de gas y solucionar la avería. Mientras se desarrollaban estas tareas, la zona permaneció bajo vigilancia de los servicios de emergencia. Los vecinos, muchos de ellos, se encerraron en sus casas por miedo a que se produjera una explosión.

A pesar de la aparatosidad del incidente y del fuerte ruido provocado por la fuga, no fue necesario evacuar a los vecinos.

Pasadas las 20:30 horas, el Ajuntament de Marratxí comunicó que la fuga de gas había sido reparada y la situación estaba bajo control. El dispositivo se mantuvo activo mientras se completaban las actuaciones necesarias en la zona afectada.

Finalmente, el incidente terminó sin daños personales, aunque dejó una tarde de tensión y preocupación entre los vecinos de Marratxí, que pudieron escuchar durante horas el sonido de la fuga de gas.