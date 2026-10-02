Menorca se une a Palma e Ibiza: rechaza la ampliación del aeropuerto que proyecta Óscar Puente

Menorca se une a Palma e Ibiza: rechaza la ampliación del aeropuerto que proyecta el ministro socialista Óscar Puente, que no quiere sustituir la torre de control más antigua de España, inaugurada en este pequeño aeródromo cercano a Mahón el verano de 1960, que tiene aluminosis y la vida útil caducada desde 2024.

Aunque es la obra más reclamada por todas las instituciones de la isla gobernada por el PP con el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca al frente, la construcción de una nueva torre física no figura entre las prioridades que contempla el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III).

Por contra, sí aparecen, entre las actuaciones previstas por Aena desde la ampliación de la zona de facturación y de la superficie de la terminal, un mayor número de puertas y pasarelas de embarque, más capacidad para el tratamiento de equipajes y el incremento de las posiciones de estacionamiento de aeronaves.

Pero no la sustitución de la vieja torre de control, que no es una reivindicación nueva ni mucho menos, dado que el pleno del Consell ya aprobó por unanimidad, en febrero de 2023, instar a Aena a paralizar la puesta en funcionamiento de la torre virtual y construir con carácter urgente una nueva torre física.

En junio de 2024 se reiteró esta petición, y en febrero de 2026 el pleno volvió a reclamar por unanimidad que la nueva torre se incluyera en el DORA 2027-2031 como una infraestructura prioritaria y estratégica, junto con una auditoría técnica y de seguridad de la torre actual y un calendario de ejecución.

El presidente Vilafranca se reunía esta semana con representantes de los principales sindicatos del sector aéreo ante la preocupación existente por las actuaciones previstas por Aena en el aeropuerto de Menorca, y todos han coincidido en la necesidad de que las inversiones «respondan a las necesidades reales» de Menorca, especialmente en materia de seguridad, condiciones de las infraestructuras, calidad del servicio y conectividad de los residentes.

«No podemos entender que se planteen inversiones para aumentar la capacidad del aeropuerto mientras una demanda tan importante para Menorca como es una nueva torre de control física continúa sin respuesta», criticaba el presidente.

A su entender, las inversiones deben empezar «por aquello que Menorca necesita», por ejemplo, también en lo que respecta al aparcamiento para residentes.

En este sentido, Vilafranca señalaba la necesidad de que la planificación aeroportuaria «sea coherente» con las políticas que está desarrollando Menorca para ordenar los flujos turísticos y conseguir la llegada de visitantes de manera «más equilibrada» para incrementar el bienestar social de los residentes.

«Desde el Consell Insular estamos haciendo un esfuerzo muy importante hacia un modelo turístico más ordenado y equilibrado. No es coherente que mientras desde el Consell aplicamos herramientas para limitar la entrada de vehículos, Aena aumente la capacidad de entrada a la isla sin tener en cuenta las necesidades de los residentes ni la voluntad de Menorca», apuntaba.

Esa reunión con los sindicatos llegaba después de que el presidente enviara una carta al presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, para expresar el malestar de la institución por no haber podido participar en la definición de las actuaciones previstas para el aeropuerto de Menorca.