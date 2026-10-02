Ladrones al acecho en s’Arenal: graban a una pareja abriendo la mochila de una mujer a la salida del colegio

Un nuevo suceso relacionado con la inseguridad ciudadana ha vuelto a sacudir a la localidad de s’Arenal de Llucmajor (Mallorca). En esta ocasión, una pareja de ladrones ha sido captada en vídeo mientras intentaba sustraer objetos personales del interior de una mochila que portaba una mujer a la espalda mientras caminaba por la vía pública.

Los hechos se han producido a plena luz del día y en un punto de especial tránsito: justo a las puertas de un centro escolar. La tentativa de robo ha coincidido, además, con la hora de salida de los alumnos de dicho colegio, un momento de gran afluencia de familias y menores en la zona.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes grabadas por un vecino de la zona, los dos individuos caminaban de manera constante a pocos metros de la víctima, siguiendo sus pasos e intentando aproximarse a ella de forma sigilosa para no levantar sospechas. La secuencia muestra la deliberada estrategia de la pareja para actuar sin ser detectada en medio del tránsito peatonal.

En un momento determinado del recorrido, uno de los sospechosos logra acortar la distancia hasta situarse justo a su lado. Es en ese instante cuando aprovecha la cercanía para manipular con destreza la cremallera de uno de los compartimentos posteriores del bolso. Acto seguido, introduce la mano en el interior con la clara intención de apoderarse de las pertenencias de la mujer.

Este nuevo episodio pone de manifiesto el modus operandi empleado por los delincuentes en la zona, quienes aprovechan los momentos de distracción y la aglomeración de personas en entornos cotidianos, como las inmediaciones de los colegios, para ejecutar hurtos al descuido a plena luz del día.

No es la primera vez que se han visto imágenes de este estilo en el Arenal. El año pasado, otra pareja de ladrones también fue filmada robando a plena luz del día a un turista que caminaba por la calle. En la escena se podían ver a dos personas acercándose sigilosamente y de manera coordinada a un peatón por detrás suyo para robarle sus pertenencias.